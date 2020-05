Charlotte Flair sigue siendo Campeona NXT después de su combate con Io Shirai anoche en televisión. No porque hiciera méritos para vencerla sino porque a pesar de todo lo que hizo no pudo hacerlo, por lo que decidió utilizar un palo de kendo para que el réferi la descalificara y salirse del desafío que la japonesa estaba poniendo sobre la mesa. Esto llevará con toda probabilidad a que ambas continúen su rivalidad en torno al título. Pero no serán las únicas, pues una vez finalizada la lucha volvió a la marca amarilla Rhea Ripley para avisar a la monarca de que entre ellas nada ha finalizado.

► Charlotte Flair se ha hartado

"The Queen" tiene delante de sí un enorme reto para continuar gobernando el show de los miércoles de WWE, porque todo parece indicar que su próxima defensa va a ser en una Triple Amenaza contra la ex campeona y contra una de las mejores luchadoras del mundo, a la cual no pudo vencer en su reciente mano a mano. Y ya está harta. Aunque en realiadd no de ninguna de las dos. Para eso habrá tiempo. Está harta de pedir disculpas.

I am DONE apologizing for being great. pic.twitter.com/5Csl8F49NR — Ms. WrestleMania (@MsCharlotteWWE) May 5, 2020

"Ya está bien de disculparme por mi grandeza".

Es verdad que la monarca siempre ha recibido críticas, pero no es la excepción. ¿Qué Superestrella no las recibe? Por otro lado, las principales se han centrado no tanto en ella sino en el hecho de que ha recibido y sigue recibiendo tantas oportunidades, demasiadas, piensan muchos, en detrimento de otras luchadoras. Pero tampoco se puede decir que no se las gane, porque sea cual sea la historia, sea cual sea la marca, siempre cumple con su cometido.