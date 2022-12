Antes de todo lo que vivieron juntas en el elenco principal de WWE desde que fueran ascendidas al mismo tiempo, Charlotte Flair y Sasha Banks rivalizaron en NXT. Hoy recordamos la historia que compartieron mientras luchaban por el Campeonato Femenil de la marca amarilla; recordemos que «The Queen» defendió el título ante «The Boss» en el evento Takeover: R Evolution.

► Charlotte Flair recuerda su rivalidad con Sasha Banks en 2014

Todo esto lo incluyó la entonces monarca en su autobiografía, ‘Second Nature: The Legacy of Ric Flair and the Rise of Charlotte’, señalando que si bien ambas ya eran muy buenas amigas en la vida real, la contendiente se salió del guion durante una promo para insultarla tanto a ella como a su padre, Ric Flair.

“Sabía hacia dónde se dirigía el segmento en términos de prepararnos para nuestro combate. No sabía que iba a tomar una de mis camisetas de HAZLO CON ESTILO y la cortaría para que dijera HAZLO COMO UNA JEFA. Tampoco sabía que iba a decir cosas negativas sobre mi papá. En un momento, incluso se refirió a él como un ‘viejo patético’. Fue entonces cuando supe que el fuego que la gente veía del personaje de ‘Boss’ realmente había llegado, era real”.

Charlotte aclara que entendió lo que hizo Sasha pero también apunta que le hubiera gustado que lo hablara con ella antes.

“Hubiera estado bien con todas esas cosas. Solo me hubiera gustado que Sasha me habría hablado de ellos primero. La situación fue decepcionante, especialmente cuando recuerdo nuestra relación. Nunca imaginé que me alejaría de alguien a quien admiraba tanto profesionalmente y a quien consideraba una amiga. Pensé que estaríamos trabajando ‘juntas’ en todos los sentidos de la palabra, pero me equivoqué”.