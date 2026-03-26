Charlotte Flair quiere ir a WrestleMania 42

Con los rumores apuntando a una posible lucha por el Campeonato Femenil de Parejas en WrestleMania 42, en donde se prevé que Nia Jax y Lash Legend defenderían el título frente a The Bella Twins, Charlotte Flair y Alexa Bliss y el equipo de Bayley y Lyra Valkyria. Solo resta hacerlo oficial.

► Charlotte Flair quiere luchar junto a Alexa Bliss

Charlotte Flair deja clara su postura: si va a subir al escenario de WrestleMania 42, y quiere que Alexa Bliss esté a su lado. Así lo dio a conocer durante una entrevista reciente con Complex, dejando en claro sus intenciones de luchar junto a su compañera.

“Si me hubieras preguntado hace un año, pensando en WrestleMania, posiblemente formando equipo con Alexa Bliss después de uno de tus años de mayor desarrollo de personaje, conectando con el público y divirtiéndote tanto, te habría dicho: ‘¿Qué te pasa?’”.

“Ahora mismo no tenemos un camino claro hacia WrestleMania, pero sé cómo se siente Lexi, sé cómo me siento yo: haremos todo lo posible para llegar a WrestleMania y luchar por esos campeonatos de parejas si surge la oportunidad. Después del año que he tenido con Lexi, es con quien quiero compartir el escenario. Desde ganar en SummerSlam hasta estar en WarGames y ganar juntas, y luego en el Royal Rumble donde yo era la participante número 1 y ella la número 2, eligiendo luchar a su lado y no dejarla fuera de combate, es con quien quiero estar a mi lado”.

Charlotte Flair también añadió lo que está en juego para ella personalmente, señalando que WrestleMania 42 podría marcar otro hito importante en su carrera, que sería su noveno.