Será un día muy triste cuando Charlotte Flair se retire. La actual Campeona SmackDown aún tiene muchos años por delante antes de colgar las botas. Pero ese momento le llegará algún día. Y de ello estuvo hablando recientemente con Shakiel Mahjouri para CBS Sports. Una de las grandes cuestiones que surgirán entonces es quien será su oponente. Veremos si es alguien realmente grande como le sucedió a su padre, Ric Flair con Shawn Michaels (olvidemos todo lo que hizo después el ‘Nature Boy’), o no tanto, como a Kurt Angle con Baron Corbin.

> No existe nadie que pueda retirar a Charlotte Flair

Aunque no tiene sentido especular porque según ‘The Queen’ esa persona que la retiraría no existe todavía.

“Es muy difícil porque no sé cómo se verá el paisaje. Hay una diferencia entre pasar la antorcha y un combate de retiro. No sé, tal vez, no sé si esa persona existe todavía“.

Además, aclara que no siente estar cerca de su final, haciendo referencia a su episodio en A&E Biography:

“Siento que están tratando de sacarme. No estoy muy segura. Siento que ni siquiera he llegado a mi mejor momento o estoy empezando a llegar allí. Me encanta decir en una promo que soy una leyenda viviente, pero no tengo ganas. Cuando pienso en una leyenda, pienso en la carrera de The Undertaker. El estado en el que se encuentra. Significa retirado y bebiendo piñas coladas en la playa en algún lugar de Tulum”.

¿Contra quién te gustaría que fuera la última lucha de Charlotte Flair?