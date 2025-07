Charlotte Flair pidió a WWE seguir con Alexa Bliss

Charlotte Flair y Alexa Bliss están causando sensación en WWE desde que se juntaron como equipo hace varias semanas. No es para menos, hablamos de dos de las luchadoras más importantes de los últimos tiempos. Tuvieron la oportunidad de desafiar por el título en el evento premium Evolution pero sin éxito. ¿Qué será lo siguiente para ellas?

► Charlotte Flair y Alexa Bliss

Se desconoce si van a tener un hueco en el cartel de SummerSlam. Es curioso que ahora mismo no estén en él pero que antes sí estaban planeadas para participar en «La Mayor Fiesta del Verano». Sin embargo, no para tener una lucha de parejas sino para enfrentarse la una contra la otra en un mano a mano. Ahora, ¿por qué esto no pasará?

O al menos parece que no pasará. Según Bryan Alvarez, del Wrestling Observer, WWE canceló la separación de Charlotte y Alexa cuando «The Queen» solicitó que mantuvieran la alianza unida.

De momento, no se sabe más. No se sabe si la Flair les propuso una nueva idea o simplemente quería continuar con la Bliss. Tendremos que esperar a ver qué sucede con ellas a continuación. Aunque en algún momento se separarán y seguramente tendrán ese combate. ¿Qué esperas de esta dupla de guerreras?