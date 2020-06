¿Cómo reaccionarán los fans de WWE a esta noticia? Seguramente muy bien, pues es un hecho que la gran mayoría de los que ven Raw y SmackDown, por lo general no ven NXT, y eso se demostró cuando podríamos decir que la presencia de Charlotte Flair en la marca amarilla fracasó. Sí, fracasó porque la idea era ayudar a vencer a AEW Dynamite en ratings y no lo lograron.

► Charlotte Flair no va más en NXT, ¿pero tuvo éxito?

En la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, el periodista Dave Meltzer señala que:

"Desde WrestleMania, NXT estuvo construida en torno a la llegada de Charlotte Flair desde el elenco principal y los números televisivos generales de NXT disminuyeron menos que los otros shows, pero ese no fue el caso en el segmento de fans entre los 18 a 49 años, que tuvo una mala caída, así que la única victoria en los fans fue entre los de mayores de 50.

"Relacionado con Flair, su tiempo en NXT ha terminado ya que no ha sido traída al show ni se está construyendo ninguna rivalidad para su próxima aparición. Desde su aparición, fue llevada a NXT para ayudar a mejorar los ratings, ganó el Campeonato Femenil NXT y luego lo perdió en uno de sus finales flojos donde no solo no perdió, sino que también tuvo a Rhea Ripley en la FIgura Ocho cuando Io Shirai cubrió a Rhea Ripley en TakeOver.

"Paul Levesque dijo que si bien algunos dirán que Charlotte solo fue a NXT, ganó el título y luego no lo perdió limpiamente ante nadie, que con el paso del tiempo se demostrará que todo lo que pasó tuvo sentido. Supongo que ya lo sabremos".

Con lo ocurrido en WWE Monday Night Raw ayer lunes, y la posible lesión de la rubia, todo parece indicar que su próxima rivalidad será contra Nia Jax.