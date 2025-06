¿Charlotte Flair no es una de las mejores de la historia de WWE?

Vamos a valorar si «The Queen» Charlotte Flair es una de las mejores luchadoras de la historia de la WWE cuando un Hall of Famer dice que no lo es. ¿Quién ha osado hacer tal cosa?

► La opinión de Rikishi

«No, no la consideraría así. Hay muchas otras luchadoras de antes de su época. Si hubieran sido lo suficientemente jóvenes para seguir en activo, podrían haber estado al mismo nivel que ella. No fueron promocionadas como ella, al menos en cuanto a estatus de Superestrella. Hay algunas. Miss Jackie, Miss Texas (Jacqueline Moore). ¿Te imaginas si Miss Texas fuera joven y estuviera en esta era? Ivory, en su momento.

Estos nombres que estoy mencionando nunca fueron realmente impulsadas, pero eran tan buenas trabajadoras que lograban hacer que otras superestrellas brillaran. Bailaron mucho con Trish Stratus. Bailaron mucho con Lita. Todos estos nombres siguen siendo relevantes hoy en día, pero no se habla tanto de leyendas femeninas como ellas… Si estuvieran en esta era, me encantaría ver a Jazz — sería otra gran contendiente para medirse con algunas de estas chicas nuevas», expone el veterano en su pódcast, Off the Top.

► La opinión del autor

Podemos entender que el samoano no busca tanto despreciar a Charlotte como sí resaltar el valor de las otras luchadoras que nombra, criticar la falta de reconocimiento que tienen, por ejemplo, Jacqueline, de quien recientemente destacábamos que fue la primera guerrera afroamericana en ser inducida al Salón de la Fama.

Por otro lado, decir que Charlotte Flair no está entre las mejores de la historia por el hecho de que otras mujeresdel pasado podrían haber tenido su mismo éxito si hubieran estado en esta era, es hipotético, mientras que los logros de Charlotte son hechos comprobables. Si bien no se puede negar que las luchadoras de WWE tenían muchas menos oportunidades en la época de Ivory, y a su vez pavimentaron el camino para que sí las tenga la propia Charlotte, esta no solo tuvo opciones sino que las respaldó con talento, consistencia y resultados.

También consiguió no ser por el resto de sus días «la hija de Ric Flair«. Seamos claros, siempre va a serlo. No únicamente por lo evidente, sino porque su padre es una absoluta leyenda. Aún así, nadie pone en duda que «The Queen» se ha ganado su propio sitio en la historia de la lucha libre.

Además, hablando de pavimentar el camino, también Charlotte fue una de las que provocó la Revolución Femenil. ¿Lo habrían hecho sus precedesoras de haber estado en su lugar? Aunque aquí también podríamos preguntarnos: ¿habría tenido éxito la Flair en tiempos pasados? Pero no dejan de ser hipótesis. Lo que hicieron cada una es comprobable, y si Jacqueline, Ivory, Miss Jackie, Trish Stratus y Lita son de las mejores de la historia, Charlotte Flair también.