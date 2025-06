Charlotte Flair: «Lo odié, pero fue gracias a Ronda Rousey»

Cuando el gran evento premium de la WWE era solo de una noche, Charlotte Flair, Ronda Rousey y Becky Lynch protagonizaron la lucha principal de WrestleMania 35 donde estaban en juego el Campeonato Femenil Raw y el Campeonato Femenil SmackDown que ostentaban la «Rowdy» y «The Queen», respectivamente, y la ganadora se lo llevaría todo, y esta fue «The Man».

► El main event de WrestleMania

Han pasado seis años y nunca ha dejado de hablarse de este combate, la primera vez que luchadoras de WWE fueron estelares en «The Grandest Stage of Them All», y la última con el show siendo un único día. Lo hizo nuevamente Charlotte durante su reciente visita a Games with Names, haciendo una declaración realmente interesante. Por un lado, cree que no hubira ocurrido de no ser por Ronda. Por el otro, odió el enfrentamiento. Y además señala la diferencia de una noche solo de WrestleMania.

“Fue el evento estelar de una sola noche. Ahora tenemos dos noches… así que es algo importante. Tienes dos oportunidades para encabezar. Pero ser el evento principal en LA noche… eso es otro nivel. Eso no volverá a pasar a menos que WrestleMania vuelva a ser de una sola noche. “No habríamos encabezado WrestleMania sin Ronda — sin duda. Ella trajo credibilidad externa, una nueva audiencia y un aura que agregó legitimidad a lo que estábamos construyendo. No importaba si la gente pensaba que podía luchar o no — era Ronda Rousey. Aprendió rápido y ayudó a llevarnos al siguiente nivel. Estoy agradecida por eso. «Odié nuestra lucha en WrestleMania 35. A Ronda le gustó — a mí no. Especialmente el final. «Pero la historia… la historia que llevó hasta ahí fue una locura, y esa parte sí me encantó.”