Charlotte Flair. «Lloré por la reacción de los fans a mi regreso»

El pasado 30 de diciembre de 2022, durante el último SmackDown del año 2022, Charlotte Flair regresó a WWE luego de ocho meses de ausencia, y además, dejó un gran impacto, pues en cuestión de segundos le quitó el Campeonato Femenil SmackDown nada más y nada menos que a Ronda Rousey.

La nueva monarca apareció recientemente en The Bump de WWE Network, y allí admitió que la emocionó mucho la reacción positiva de los fanáticos, lo cual es cierto, pues los aficionados querían verla de regreso, más allá de algunas críticas, especialmente por quitarle el título a Rousey y hasta de René Duprée, quien la ve «más vieja de lo que normalmente debería estar». Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Charltote Flair lloró por la buena respuesta de los fans a su regreso

“Sinceramente, me conmovió mucho la reacción de los fanáticos el viernes. He hecho muchas cosas en mi etapa, sí, pero al ver las sonrisas y los aplausos y la recepción que recibí cuando regresé, simplemente fue genial.

«Cuando estaba en un momento negativo, simplemente estaba pensando para mi misma: ‘¿Todavía tengo lo que se necesita?’ Y siempre supe que sí, que todavía podía luchar, que todavía tenía lo que se necesita, pero, el que los fans me lo hayan confirmado, fue muy gratificante, especialmente porque en este viaje de esta etapa ya llevo diez años.

«Esta vez pude estar entre la multitud, sosteniendo mi título, algo que nunca había hecho antes. Además, estaba en Tampa, Florida, que fue en donde mi etapa en la lucha libre comenzó a cerrar su círculo. Así que, volver después de ocho meses, realmente me hizo conmoverme y llorar.

«Después de estar fuera durante ocho meses, las cosas que me preocupaban antes ya no me preocupan tanto. Siento que mi legado está cimentado ahora. Y creo que, en el futuro, siempre he sido muy seria, pero ahora hablo en serio cuando digo que quiero ser la campeona, tener el título y progresar y nunca descansar ni tomarme un tiempo fuera.

«El regresar tras ocho meses solamente me hizo saber que todos han apreciado lo que he hecho antes. Significó mucho para mí».