John Cena buscará ganar su título mundial de WWE número 17 y romper su empate a 16 con Ric Flair cuando enfrente a Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutible en WrestleMania 41. Pensando en ello, se pronunciaba así recientemente en Monday Night Raw:

Mientras hablaba recientemente en The Independent le preguntaron a Charlotte Flair por estas palabras y «The Queen», que va al evento magno a por su título 15, el Campeonato Femenil WWE de Tiffany Stratton, habló en estos términos de John Cena y su padre:

«No se puede borrar la historia. La historia son hechos. Y si borras a mi padre, me borras a mí. No es posible borrar el apellido Flair.

Planeo romper el récord de mi padre; es algo que quiero hacer y lo haré. Pero si John es el primero en romperlo, entonces yo romperé el récord de John.

No planeo bajar el ritmo, no es por eso que regresé. No he tenido ese título. Sigue siendo algo nuevo, al igual que el Campeonato Mundial Femenil. Fui la primera Campeona Femenil Raw, así que estos títulos encajan con mi ADN. Cada vez que se menciona uno de ellos… me afecta, pero no he tenido esos dos».