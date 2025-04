Charlotte Flair fue acusada de salirse del guión

Tiffany Stratton y Charlotte Flair están en plena rivalidad de camino a enfrentarse por el Campeonato Femenil WWE en WrestleMania 41. Las dos luchadoras tuvieron un altercado durante el episodio de Friday Night SmackDown del pasado 14 de marzo en Barcelona, España, y durante las siguientes dos semanas, ambas han intercambiado sendas promos con gran intensidad, a tal punto de que ambas se lo ha tomado a título personal, convirtiéndose en un drama total tras bastidores tras lo sucedido el pasado viernes.

► Charlotte Flair y Tiffany Stratton llevan su rivalidad a un plano personal

Las reacciones al acalorado segmento en el reciente WWE SmackDown no se hicieron esperar, y Dave Meltzer, a través de F4WOnline, dio mayores detalles de esta situación, mencionando que las palabras de Tiffany Stratton sobre los divorcios de Charlotte Flair no fueron de la nada, sino que se trató de una respuesta a lo sucedido hace una semana.

«Alguien cercano a Stratton nos dijo que Flair se salió del guion primero y que sus comentarios, desde su punto de vista, fueron una represalia. La decisión de Stratton de «salir del ring como una ruda» no fue una señal de que se echara atrás, sino su «mecanismo de defensa» para evitar que el intercambio se descontrolara aún más.»

Evidentemente, esto cambia totalmente la narrativa en torno a lo dicho por la Campeona WWE; no obstante, tras bastidores parece que los directivos de la WWE no estaban del todo entusiasmados, y Meltzer señaló que la última frase de Charlotte, en referencia a Ludwig Kaiser, sonó como «un comentario descontrolado de un boxeador que no se dio cuenta de que estaba noqueado». En todo caso, la WWE decidió eliminar estas últimas líneas del video que está subido en su canal de YouTube, debido a que sintieron que el segmento se descarriló por completo.

Ahora, con la aparente culpa ahora recayendo sobre La Reina por supuestamente iniciar el caos fuera de guion, algunos empiezan a ver las acciones de Stratton desde otra perspectiva, y Meltzer volvió a señalar que una fuente dentro de la WWE afirmó que Stratton estaba «contraatacando» tras sentir que Flair la «comió» en una promo anterior, y el público de Chicago dejó claro con quién se ponía de su lado.