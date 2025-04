Charlotte Flair: «La gente comete un error conmigo»

En un primer momento, Charlotte Flair parecía estar regresando como face a la WWE al realizar un intento de promo emotiva aludiendo a su largo tiempo fuera de la programación e indicando que había extrañado a los fanáticos, quienes con su reacción negativa no le permitieron tomar ese camino. Luego ella confirmó que sería heel cuando eligió a Tiffany Stratton, la Campeona WWE, como su rival en WrestleMania 41.

No obstante, en realidad, «The Queen» cree que no encaja en esa dinámica de buena y mala, como explica al Daily Mail:

«Creo que hay una idea errónea de que la gente dice ‘oh, Charlotte Flair es buena’ o que estaba tratando de ser buena. Yo sigo adelante, no es que esté tratando de ser buena o mala, no. Charlotte Flair está por encima de ser buena o mala. Ella es simplemente Charlotte Flair. Ella es el todo y el fin de la lucha femenina. Yo soy el todo y el fin de la lucha femenina. Ahora que he aprendido de cada oportunidad, he aprendido de cada oponente. He aprendido de cada escenario. Para mí, o te están vitoreando o te están abucheando. Súbanse al tren, aprendan a amarlo. Soy quien soy. Es diferente de ciudad en ciudad, de evento en evento. Como cuando luché en Nottingham contra Piper, y ellos vitoreaban. Ella recibió los abucheos. Pero la noche anterior, yo recibí los abucheos. Me encanta que pueda llevar a la gente en esa montaña rusa. De cualquier manera, sí, si no escuchamos nada, entonces nos preocuparíamos.»