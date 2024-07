Charlotte Flair estaría 3 meses más fuera del ring

La última lucha de Charlotte Flair en WWE fue una derrota ante Asuka el 8 de diciembre de 2023. En esta lucha, Flair sufrió una fea y grave lesión en su rodilla, motivo por el cual tuvo que ser operada. Y por el cual ha estado fuera de WWE ya bastantes meses.

Aunque recientemente en redes sociales se rumoraba con un pronto regreso de Flair al ring de WWE, parece ser que su retorno todavía estaría algo lejano. Así lo ha reportado Sean Ross Sapp de Fightful Select:

► Charlotte Flair todavía no estaría lista para volver al ring de WWE

“Se rompió alrededor de tres ligamentos en la rodilla hace ocho meses. Mucha gente pone expectativas poco realistas sobre los luchadores profesionales con lesiones graves en la rodilla, y Charlotte tuvo una lesión grave en la rodilla. Esperaría que esté fuera de acción dos o tres meses más”.

Por ahora, solo se sabe que Flair logró un papel en una película de terror o thriller de nombre You Lose You Die, aunque no hay tampoco mucha información al respecto.