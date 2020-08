Charlotte Flair está loca por volver al ring, dice Ric Flair

El legendario Ric Flair ha hablado acerca de su hija, Charlotte Flair. Específicamente, acerca de su estado de salud luego de la cirugía que se realizó el pasado 25 de julio, la cual fue una intervención quirúrgica estética, luego de que en años pasados sufriera ruptura en sus implantes.

Ric Flair concedió recientemente una entrevista a Mike Chiari del Bleacher Report, y allí dijo que la cirugía salió todo un éxito según lo planeado, y que Charlotte se recupera, pero que la rubia ya quiere entrar al ring de inmediato:

"Ella está fantásticamente, muy bien, por supuesto, está escalando las paredes de su casa. Hace apenas media hora que recibí un mensaje de ella que decía: 'Papá, me estoy volviendo loca'. Ella es tan intensa y está tan interesada en nuestro negocio, en el producto, en su ética de trabajo.

"Esta cirugía fue algo bueno que tuvo que llevarse a cabo. Personalmente, desearía que lo hubiera hecho antes, pero nunca se iría de WWE sin cumplir con lo que sentía que tenía que hacer en ese momento. Esto fue algo que fue bastante malo... nadie la hizo quedarse en WWE, nadie la obligó a nada.

"Ella es un resumen caminante y hablante de todo lo que está bien hacer, y cuando no está trabajando, se viste impecablemente, y gasta el dinero invirtiendo en su personaje. No está loca como yo. No desperdicia su dinero en autos y cosas así, pero cuando se trata de su apariencia, se verá como una campeona. ¿Quieres una campeona? Ella es una campeona".

