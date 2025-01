Ha llovido muchísimo desde que el 8 de abril de 2023 disputara su último combate hasta la fecha –aquel día, perdió frente a Asuka en SmackDown– pero finalmente Charlotte Flair va a regresar a los rings de WWE mañana 1 de febrero de 2025 durante el Royal Rumble. Además, hemos sabido que el plan para ella sería que enfrentara a Tiffany Stratton, la actual Campeona WWE, en WrestleMania 41. Para ello tendría que ganar la batalla real de treinta luchadoras o ganarse esa oportunidad en otro escenario como Elimination Chamber.

► La reina entrenando

Antes de emocionarnos cuando suene su música de entrada y «The Queen» aparezca en escena, de disfrutar de su actuación en el evento premium, y todo lo que sucederá a continuación en lo que esperamos sea una larga etapa en activo sin lesiones ni otros problemas que se lo impidan, la vemos entrenando junto a la Campeona Mundial de AEW, Mariah May, la ex WWE Peyton Royce, los también All Elite The Gunns o la Superestrella de NXT Shawn Spears en Flatbacks, la escuela que este último tiene con Tyler Breeze.

En espera de mañana, echemos un vistazo a lo que Ric Flair decía sobre su hija hace unas semanas acerca de dónde la posiciona entre las demás luchadoras del mundo:

“Estoy muy emocionado por el regreso de mi hija. Después de hablar regularmente con su mamá—Ashley no me lo dice. No tiene una lengua suelta. Le cuenta todo a su mamá, pero no logro que me lo diga. Realmente creo que es el momento para que regrese. Su regreso será monumental. Creo que será un cambio de juego real cuando rompa el récord de títulos. Creo que está en las cartas. Es la mejor luchadora del mundo».

¿Qué expectativas tienes con el regreso de Charlotte Flair? ¿Te gustaría que ganara el Royal Rumble?