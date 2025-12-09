Charlotte Flair: Empoderamiento, dominio e historia

«La Reina» Charlotte Flair habla en profundidad acerca de su vida antes y después de convertirse en una Superestrella de WWE. Lo hace en una reciente entrevista con Jason Tartick.
► En palabras de Charlotte Flair
Cuando notó por primera vez que su padre ganaba dinero
«Creo que la primera vez que realmente noté ‘oh, le va muy bien’ fue cuando nos mudamos a una casa más grande cuando iba a sexto curso. La casa en la que crecí hasta entonces me encantaba, pero la mejora fue enorme: un vecindario con club de campo, vivíamos en el hoyo 18, mucho más grandioso. Mi madre hizo renovaciones, añadió piscina y un gimnasio. Recuerdo mentalmente que ese cambio fue un gran acontecimiento. Pero no sé si asocié la casa al dinero… era simplemente mi vida».
Su relación con el dinero de niña
«No creo que pensara en eso hasta que tuve que hacerlo. Y eso fue cuando mis padres pasaron por una mala racha. Realmente empezó cuando me gradué en el instituto y luego en la universidad. Pasé de tener todo lo que necesitaba —no cualquier cosa que quisiera, pero nunca me faltó nada— a pensar: ‘¿Cómo presupuestos 200 dólares a la semana en la universidad?’. Fue una gran diferencia, pero creo que soy quien soy hoy por haber pasado por eso».
Ir a cenar sin preocuparse del costo
«Es la diferencia entre poder decir: ‘Voy a cenar fuera’ sin pensarlo… o decir: ‘Tengo tanto para esta semana’. Cuando dejé Appalachian State y renuncié a mi beca, realmente estaba sola. No tenía viáticos. Todo era: ‘Puedo gastar esto en comida para la semana’. A veces pienso en la gente cuyos padres les enseñan el valor del dinero desde el instituto; yo simplemente era completamente ajena a todo eso».
Qué hizo al graduarse (3 años antes de NXT)
«Cuando me gradué estaba totalmente perdida. Me mudé a Charlotte, a casa de la madre del chico con el que estaba. Vivimos ahí unos seis meses, sin dinero, sin poder permitirnos un apartamento. Conseguí un trabajo en un estudio privado de entrenamiento personal y pude conseguir clientes rápido porque era de Charlotte y conocía a mucha gente. En seis meses pudimos mudarnos y alquilar una casa, y en dos años y medio compré mi primera vivienda. Seis meses después de comprar esa casa, me fui a Tampa para empezar en FCW/NXT… y la casa de mi infancia entró en ejecución hipotecaria. Mi madre y mi hermano pequeño se mudaron a la casa que yo había comprado. Esos dos años me fueron muy bien, pero todo aquello —la pérdida de la casa, no saber qué hacer tras la universidad— fueron grandes aprendizajes».
¿Cuánto ganaba como entrenadora personal?
«Creo que mi primer año gané unos 55.000 dólares. Para mí era una locura. Mis padres me habían comprado un Land Rover en el instituto, pero yo me compré un Honda Fit y estaba súper orgullosa. Era mi G-Wagon de aquella época. Tenía pegatinas de mis animales, mis gatos, mis perros… me encantaba».
Ganaba menos en NXT que como entrenadora
«De hecho gané menos cuando dejé el entrenamiento personal para ir a NXT».
¿Por qué decidió convertirse en luchadora?
«Me iba bien como entrenadora, pero mi vida personal no iba bien. Mi hermano vivía conmigo a temporadas, pero estaba entrando y saliendo de rehabilitación mientras intentaba ser contratado por WWE. Yo entré en FCW/NXT principalmente para ayudarle a él a entrar, pensando que quizá eso lo pondría en el buen camino… y a la vez para escapar un poco de lo que estaba pasando en mi vida personal. Sentía que tenía que haber algo más».
Lo rápido que fue su ascenso en NXT
«Debuté en julio de 2012. Reed murió en marzo de 2013. Debuté en NXT unos meses después, y gané mi primer título al año siguiente. Gané mi primer título dos años después de empezar. Sigue siendo rápido».
Sobre no ser buena al principio en actuación, promos, etc.
«No era buena en nada de eso. Era atleta. Cuando empiezas entrenas cada día en el Performance Center siguiendo un horario. Ahora, en el roster principal, lo que haga fuera de Raw/SmackDown depende de mí: el gimnasio, mi marca personal, trabajar en mi personaje… para mí todo se mezcla».
El proceso de pruebas para entrar en WWE
«Por quién era mi padre, me dieron la oportunidad, pero Triple H fue muy claro conmigo: ‘Sólo porque te doy una oportunidad a ti no significa que se la vaya a dar a tu hermano’. Él me preguntó: ‘¿De verdad quieres hacer esto?’. Nunca había oído que yo quisiera ser luchadora. Luego vino la parte de reclutamiento: pruebas médicas en Connecticut, requisitos previos… y me dijeron: ‘Te damos la oportunidad de entrenar, pero eso no significa que vayas a lograrlo’. Yo pensé: ‘¿Ah, no? ¿Crees que no voy a lograrlo?’. Sabía que era atleta, pero la actuación, el show, el branding… todo eso lo he seguido aprendiendo desde 2012 hasta hoy. No te dan un manual».
¿Qué le diría a su yo más joven?
«Diría que intentara disfrutar más del viaje. Ahora lo disfruto. Pero no sé si estaría donde estoy si no hubiera estado tan enfocada. Me perdí tiempo con la familia, salidas… yo era muy estricta: dormir, entrenar, repetir. Quizá cambiaría algo, pero lo que más me costó fue ser auténtica. Ahora que dejo caer esas paredes, los fans disfrutan viendo a Ashley a través de Charlotte. Saben lo que Charlotte ha logrado, pero eso es difícil de conectar. Ahora es más divertido».
¿Ruda o técnica?
«Ser la mala fue fácil: soy hija de Ric Flair, no hice prueba de acceso, la gente dice “nepotismo”, soy alta, rubia, debuté por lo alto… El personaje nunca luchó desde abajo, y eso creó desconexión. Pero amo esta etapa porque puedo mostrar más capas. Creo que fui una de las mejores villanas porque la gente creía que yo era así».
Críticas de los fans
«Con el tiempo me volví más fría. La reacción de los fans, a veces cruel, me afectaba: hablar del físico, criticar… Yo lo interiorizaba por ser perfeccionista. Monté un muro para proteger a Ashley. Pero también entendí que si la gente no habla, no estás haciendo algo bien».
Envejecer en WWE siendo mujer
«Lo manejo haciendo exactamente lo que hago ahora: aparecer, rendir al máximo, verme bien, contar buenas historias. Me preocupó cuando volví en el Rumble, pero he sido muy vocal al respecto. Digo: ‘No tengo prime’. Tengo 39 años y siento que estoy haciendo de mis mejores trabajos. Para las mujeres que entramos en los 40, esto es territorio nuevo, y me honra formar parte».
Colaborando con Alexa Bliss
«He sido un acto individual mucho tiempo. Y Charlotte no comparte el foco, ja. Pero Lexi saca un lado más suave en mí, dentro y fuera de cámara. Ha sido natural porque tenemos un vínculo real. Lo orgánico funciona mejor en las historias. Esta alianza no estaba planeada, simplemente ocurrió».
¿Equipo o trabajo individual?
«Cuando termine lo que tenga con Lexi —y espero que dure—, cuando vuelva a mi personaje de reina malvada en solitario, significará más gracias a haber hecho esto antes».
Realidades financieras al pasar a WWE
«Pasé de entrenar y depender de tener clientes a tener un sueldo fijo. Eso fue genial. Pero yo no pensaba en ‘marca personal’. Mi padre nunca me habló de branding. Yo solo pensaba: ‘Quiero ser la mejor luchadora. Quiero ser tan buena como los hombres. Quiero estelarizar WrestleMania’. Cuando esos objetivos se cumplieron, pensé: ‘¿Qué es Charlotte Flair? ¿Qué representa?’. Recién en los últimos años empecé a entender la parte de marca».
Charlotte vs Ashley
«Para mí, la marca de Charlotte era sinónimo de títulos y batas. Pero, ¿qué hay debajo? Trabajar en ser auténtica me ha ayudado a unir Ashley y Charlotte. La gente puede verme como persona, y eso vende más que nunca».
Tres palabras que definen su marca
«Mi padre representa lujo, excesos, limosinas, aviones, mujeres… Yo amo las cosas lujosas, pero eso no define a Charlotte Flair. Para mí, el núcleo de mi marca es:Empoderamiento femenino, dominancia y hacer historia».