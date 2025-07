Charlotte Flair: «Me pasó como a los Yankees…»

La última vez que ganaron las Series Mundiales de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) fue en 2009 pero los New York Yankees es un equipo notoriamente odiado porque son el equipo más exitoso de la historia. Han ganado 27 veces, tienen 40 campeonatos de la Liga Americana, cuentan con una larga lista de jugadores legendarios: Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Derek Jeter, Mariano Rivera…

Conociendo bien el éxito que ha tenido hasta ahora Charlotte Flair en la WWE (14 títulos mundiales, luchas estelares en grandes eventos premium, rivalidades de primer nivel…) podemos entender por qué se compara con los Yankees a la hora de hablar de su reciente época como luchadora técnica y su cambio a ruda en su último regreso:

“Antes de lesionarme, realmente estaba en un buen momento siendo una babyface. Lo estaba disfrutando mucho, estaba recibiendo esa ‘reacción de buena’ en los eventos en vivo. Y fue como la primera vez en mi carrera que me sentí cómoda en ese rol. Simplemente me dejé llevar, me encantó y lo estaba disfrutando muchísimo.

Luego me lesioné y, cuando regresé —y por la forma en que regresé— obviamente ganar dos veces el Royal Rumble no es… Y no lo digo de mala manera, pero es como cuando los Yankees siempre ganan, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces es más difícil generar simpatía, esa sensación de ser la buena.

Pero espero que más adelante pueda volver a ese papel, porque de verdad disfruto ver a los niños, y de eso se trata todo, ¿no? De la interacción con los fans, porque si no fuera por ustedes, no tendríamos trabajo.”