Charlotte Flair: «Chicago es la peor ciudad para luchar»

SummerSlam 1994 o NXT TakeOver: Chicago 2017 y NXT TakeOver: Chicago 2018 son algunos eventos que la WWE ha realizado en la ciudad de Chicago, Illinois (Estados Unidos). Así mismo, en Rosemont, la cual se considera parte del área metropolitana, en ocasiones llamada «Chicagoland», fueron Survivor Series: WarGames 2023, Hell in a Cell 2022 o Money in the Bank 2018. Es un lugar que le gusta mucho a la empresa de lucha libre.

La peor ciudad

En cambio, no le gusta nada a Charlotte Flair. Recientemente, la luchadora fue entrevistada en Games with Names de Julian Edelman y le preguntaron por sus ciudades favoritas para luchar. Aprovechando la situación, «The Queen» criticó a Chicago, ya no diciendo que no le gusta sino que es la peor ciudad del mundo. Allí fue donde ella y Tiffany Stratton tuvieron su acalorada discusión personal en Friday Night SmackDown.

“Sí estoy emocionada por SummerSlam 2025. Volver al MetLife Stadium. Ahí fue donde estelaricé WrestleMania 35, y están los mejores fans del mundo, los del noreste, así que… Son los más inteligentes. Excepto los fans de Chicago. La peor ciudad del mundo para la lucha libre… Y la segunda también. Oh, ellos saben lo que les pasa (se rió).”

En Rosemont, Charlotte Flair defendió ante Natalya el Campeonato Femenil WWE durante Payback 2016.