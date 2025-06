Feliz Día del Padre en México, Colombia, Estados Unidos y muchas partes del mundo. A todos los papás fanáticos de la lucha libre profesional. Y el día de hoy, se ha podido saber que la Superestrella WWE, Charlotte Flair, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para honrar a su padre, el legendario Ric Flair, en este día tan especial. Este fue el emotivo y respetuoso mensaje de Charlotte a su padre, 16 veces Campeón Mundial:

«Feliz Día del Padre, papá 🦋 Te amo tan grande como el cielo ~ gracias por todo ❤️ @RicFlairNatrBoy».

«¡Gracias! ¡Te amo muchísimo! ❤️»

Thank You! Love You So Much! ❤️ https://t.co/DcihMM8tbv

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) June 15, 2025