Charlotte Flair agradece el apoyo de los fanáticos

Charlotte Flair perdió el campeonato femenil SmackDown ante Ronda Rousey en WrestleMania Backlash el año pasado, e Inmediatamente después de eso, La Reina se ausentó de las pantallas por un período prolongado para atender temas personales como su matrimonio y su salud dental, hasta que regresó sorpresivamente en el último SmackDown del 2022 regresó sorpresivamente y recuperó el título de la marca azul y convertirse en 14 veces campeona.

► Charlotte Flair regresó renovada tras su larga ausencia

Charlotte Flair se prepara actualmente para su próximo desafío en WrestleMania 39, donde defenderá su título ante Rhea Ripley. Si bien la rivalidad ha ido avanzando poco a poco y La Reina trata de adaptarse a su papel de técnica (anteriormente había dicho que le sentaba mejor el rol de ruda), se espera que ambas protagonicen el combate estelar de la primera noche del evento.

Durante una entrevista reciente con The Daily Star, la Reina habló de varios temas, incluyendo el recibimineto que ha tenido por parte de los fanáticos luego de estar varios meses alejada de las pantallas.

“Cuando regresas, no sientes que te hayas ido porque vuelves a la rutina diaria tan rápido, pero definitivamente me dio una actualización y la oportunidad de volver con una nueva perspectiva porque cada vez que te alejas de algo y volver sin el equipaje, siento cierta ligereza cuando estoy por ahí.

‘No tengo que tratar de ser buena o mala, solo puedo ser la estrella que soy. La única gran diferencia es poder interactuar con los niños alrededor del ring después de tantos años de simplemente irse después del encuentro no poder participar o no quererlo.

“Sí, siempre quieres relacionarte con los fanáticos, pero nunca tuve esa recepción con ellos de la forma en que la tengo ahora. Ha sido muy divertido y tan gratificante y especial, es increíble. ¡Debo haber hecho algo bien todos estos años!”