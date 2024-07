Charlotte Flair a Roxanne Pérez: «Nos veremos…»

Durante el episodio de WWE NXT del 16 de julio, la Campeona NXT, Roxanne Pérez, para autoresaltar sus éxitos con tan solo 22 años hablando de su defensa titular ante Lola Vice en Heatwave, adelantando que romperá los récords de Charlotte Flair o Bayley y mencionando también a Stephanie Vaquer o Giulia. Entonces apareció en escena Thea Hail, de la Chase University, quien se ha posicionado como su oponente para The Great American Bash.

Entre las muchas respuestas que provocaron las palabras de «The Prodigy» destacamos ahora la de «The Queen», quien se encuentra recuperándose de una grave lesión y no tiene fecha de regreso todavía. Aún así, además de elogiarla, Charlotte avisa a Roxanne:

«Casi lo tenías. Han sido 11. ¡Pero gracias! Realmente tengo a los mejores fans.

Sigue haciendo lo tuyo. Nos encontraremos en el ring algún día, estoy segura de ello«.

You almost had it right. It’s been 11. But thank you! I really do have the best fans. 🫶🏻

Keep doing your thing. We will meet in the ring one day—I’m sure of it. 💪🏻#WWENXT 👑 https://t.co/FkMm0TpsaL

— Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) July 17, 2024