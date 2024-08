Charlie Dempsey nuevo Campeón Copa Heritage NXT

En la más reciente edición de NXT, la primera lucha de la noche fue un buen e interesante combate entre Tony D’Angelo, El Don de NXT, de la The D’Angelo Family, ante Charlite Dempsey de No Quarter Catch Crew.

El combate comenzó con ambos luchadores turnándose para aplicar llaves de sumisión. Ambos se desgastaron mutuamente hasta que Dempsey atrapó a D’Angelo en un triángulo con las piernas. D’Angelo logró levantarse, pero Dempsey lo contrarrestó con una llave de brazo. D’Angelo luego atrapó a Dempsey para escapar, terminando así la primera ronda.

La segunda ronda comenzó con Dempsey aplicando una tacleada de hombro a D’Angelo. Dempsey intentó un toque de espaldas, pero D’Angelo se liberó y levantó a Dempsey, enviándolo contra la lona y logrando una caída. D’Angelo y Dempsey intercambiaron movimientos hasta que terminó la tercera ronda.

Wren Sinclair motivó a Dempsey con unos golpes al comenzar la cuarta ronda. D’Angelo intentó una rodada a espaldas, pero Dempsey se zafó y lo atacó con pisotones en la esquina. D’Angelo respondió con un lazo y unos golpes, seguidos de un par de súplexés de estómagos contra estómagos y un powerslam.

D’Angelo intentó la cobertura, pero Dempsey se liberó y lo atrapó en una rodada a espaldas. D’Angelo se zafó y aplicó un supléx alemán, pero Dempsey lo lanzó de cara contra el esquinero superior y logró una caída con un toque de espaldas.

En la quinta ronda, D’Angelo aplicó un spinebuster a Dempsey y fue por el conteno, pero Dempsey se zafó y respondió con un Northern Lights Supléx. Dempsey intentó un toque de espaldas, pero D’Angelo se liberó e intentó otro spinebuster.

Dempsey lo contrarrestó con una palanca al brazo, pero D’Angelo escapó con un powerbomb. D’Angelo luego colocó a Dempsey en la cuerda superior, pero fue distraído cuando Myles Borne intentó intervenir y Channing Lorenzo “Stacks” atacó en el exterior. Mientras el réferi estaba distraído, Sinclair hizo tropezar a D’Angelo, y Dempsey lo finalizó con un Northern Lights Supléx para llevarse la victoria.

Charlie Dempsey is the new Heritage Cup Champion! 😱#WWENXT pic.twitter.com/uu2uV3P1bd

