Durante una entrevista exclusiva con Sherdog, Diego Lima habló sobre la próxima pelea de Charles Oliveira, que se llevará a cabo en su país natal, y al referirse a su futuro peleador, Lima comentó [vía Sherdog]:

“Charles ya tiene sus próximas tres peleas prenegociadas. Charles aún tiene 35 años y está motivado para otra pelea por el cinturón”.

Algunos también sintieron que Oliveira se estaba apresurando en su enfrentamiento en Río de Janeiro contra Rafael Fiziev, tras sufrir una impactante derrota por nocaut ante Ilia Topuria en el UFC 317. De cara a este enfrentamiento del 15 de octubre contra Rafael Fiziev, pero también reflexionando sobre la derrota por KO durante la Semana Internacional de la Pelea, Lima declaró [vía Sherdog]:

“Charles logró llevar a Topuria a la jaula y luego al suelo. En el primer intercambio, conectó un fuerte codazo. Pudo haber conseguido el nocaut en ese instante, pero Topuria lo absorbió. Inmediatamente después, Topuria conectó un gran golpe que decidió la pelea. Así que no creo que sea justo criticar a Charles. En cambio, creo que debemos darle el mérito a Topuria”.

► Charles Oliveira sigue siendo peligroso, según su oponente en UFC Río.

Charles Oliveira es un excampeón de peso ligero de la UFC y tiene un gran historial en el deporte, algo que Rafael Fiziev conoce muy bien. Al hablar sobre su visión de Oliveira de cara a esta pelea de otoño, durante una entrevista con Home of Fight, Fiziev bromeó [vía MMA Junkie]:

«Creo que está bien, tiene mucha experiencia. La medicina mundial está en un nivel muy alto ahora mismo. Le puso gotas, suero, seguro que se recupera y se está preparando… Sigue siendo una pelea peligrosa. Sigue siendo peligroso. Este nocaut no cambia nada para mi pelea contra él».

No soy boxeador. Soy kickboxer. Mis golpes también son fuertes, pero si lo toco bien, seguro que puedo noquearlo. Mucha gente dice que después de un nocaut, ya no eres el mismo, que tu mentón no es el mismo. Todo el mundo lo dice, pero no sé si es cierto. Mucha gente que empieza a perder por nocaut simplemente envejece. No sé si es cierto. Lo comprobaremos.