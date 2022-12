Charles Oliveira y lo que aprendió de UFC 280

El ex campeón de peso ligero de la UFC Charles Oliveira dio recientemente su opinión sobre su brutal derrota por sumisión ante Islam Makhachev en el UFC 280.

En una reciente entrevista con Super Lutas, Charles Oliveira opinó que Islam Makhachev fue simplemente el mejor luchador de la noche.

«Contra Makhachev, no sentí ninguna presión… Simplemente fue mejor que yo. Aún no he vuelto a ver el combate. No me importa. No fue una mala noche… sólo 15 malos minutos… de 10 a 20 malos minutos», explicó Charles Oliveira, «No hay nada más que decir. Sabes que siempre digo la verdad. Ya lo pensé, pero no hay una explicación real».

En cuanto a una posible revancha, Charles Oliveira no divulgó ningún posible cambio en el plan de juego. Destacó su alto nivel de entrenamiento para la pelea y su exitoso recorte de peso como una prueba más de que no podría haber hecho nada diferente contra el emergente Makhachev.

«No cambiaría nada en la revancha, sé lo mucho que he entrenado. En cuanto al combate, qué puedo decir aparte de que Islam fue mejor que yo. No cambiaría el campamento ni el corte de peso, no cambiaría absolutamente nada. No sé exactamente lo que pasó, pero Islam fue mejor que yo aquella noche».

Charles Oliveira aún no tiene un combate anunciado tras su derrota en UFC 280. Islam Makhachev, por su parte, defenderá el Campeonato del Peso Ligero de la UFC contra el Campeón del Peso Pluma de la UFC Alexander Volkanovski en UFC 284.