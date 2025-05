Charles Oliveira cree que el recorte de peso jugó un papel importante en la decisión de Islam Makhachev de subir a 170 libras.

Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) recientemente dejó vacante el título de peso ligero de la UFC, que había mantenido desde que sometió a Oliveira (35-10 MMA, 23-10 UFC) en UFC 280 en 2022. «Do Bronx» había estado en la contienda para desafiar a Makhachev por el cinturón de peso ligero a continuación, junto con Justin Gaethje y el ex campeón de peso pluma Ilia Topuria.

Ahora que es probable que Makhachev se enfrente al recién coronado campeón del peso welter, Jack Della Maddalena (18-1 MMA, 8-1 UFC), Oliveira ha sido contratado para luchar contra Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) en el evento principal del UFC 317 el próximo mes. Ambos lucharán por el título vacante del peso ligero.

En una entrevista con MMA Today esta semana, Oliveira dijo que cree que Makhachev hizo el movimiento debido a las dificultades para reducirse al límite de 155 libras.

«Mira, yo no lo veo de esa manera, veo el corte de peso como la razón», respondió Oliveira cuando se le preguntó si pensaba que Makhachev podría ver a Della Maddalena como un oponente más fácil que él o Topuria.

«Ya lo he visto un par de veces. He estado en el mismo evento que él y he visto su corte de peso. Es brutal, ¿sabes? En el pesaje del viernes, vi lo agotado que estaba. Mucha gente decía que le estaba costando llegar al peso.

«Creo que es porque quiere estar en mejor forma para la pelea, ¿sabes? Y para cortar mejor el peso, decidió subir. Creo que será un rival difícil en esta división. Será mucho más fuerte. Está mejorando mucho en sus pies, y su juego en el suelo es increíblemente fuerte, por lo que será una gran pelea.

Se enfrenta a un tipo duro que pega fuerte al cuerpo y se mueve bien, como vimos en su pelea contra Belal, ¿verdad? Pero así son las cosas. Para ser campeón, hay que pelear con los mejores. Así son las cosas».