Charles Oliveira y la injusticia que cometió UFC

Charles Oliveira fue despojado del título de peso ligero de la UFC en 2022 antes de su defensa del título programada contra Justin Gaethje en UFC 274. La polémica surgió cuando Oliveira pesó media libras por encima del límite del campeonato en el pesaje oficial.

Aunque «do Bronx» sometió a Gaethje en el primer asalto, no pudo hacerse con el cinturón y el incidente le dejó una huella imborrable.

En una reciente aparición en el Podcast JAXXON, Oliveira expresó su frustración por cómo se manejó la situación, insistiendo en que había hecho el peso la noche anterior.

«Lo que hizo la UFC fue una falta de respeto», dijo Oliveira a través de un intérprete. «Siempre me gusta hacer el peso el jueves, la noche anterior. Ya tenía la confianza, ya había comprobado el peso, ya estaba en el peso. Pero oía rumores -no sólo yo, sino también otros peleadores- de que la báscula no estaba bien calibrada.»

Oliveira afirmó que la báscula de prueba que los peleadores utilizaron durante la semana de pelea era inexacta hasta que fue recalibrada el viernes por la mañana. Después de llegar media libras por encima del límite del campeonato de 155 libras, se le dio una hora para reducir el peso restante.

A pesar de sus esfuerzos durante esa hora, Oliveira volvió a pesar 155,5 libras, por lo que fue despojado del título.

«Sentí que debería haber sido la primera persona en saber si la báscula estaba mal o no», dijo Oliveira. «Me sentí faltado al respeto porque no lo hicieron. Así que, cuando me dijeron que perdiera la media libra, volví a la habitación del hotel para intentar sudar la gota gorda. Tuve que hacer una de las cosas que más odio: meterme en el jacuzzi. Cuando volví para pesarme, tenía la ropa interior mojada y me dijeron que me la quitara porque podía afectar al peso. Incluso sin la ropa interior, me sobraban 0,2 libras. Fue entonces cuando supe que algo iba mal en la báscula».

Según los informes, varios peleadores en el UFC 274 experimentaron problemas similares con la báscula de prueba, lo que alimentó aún más la frustración de Oliveira.

«Simplemente pensé que la UFC cometió una injusticia conmigo, y me gustaría tener una oportunidad justa», dijo.