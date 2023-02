Charles Oliveira vs. Beneil Dariush en UFC 288

Según los informes, Charles Oliveira regresará al octágono en UFC 288 el 6 de mayo. ‘Do Bronx’ ingresará al octágono por primera vez desde que perdió su cinturón de peso ligero ante Islam Makhachev en UFC 280 en octubre.

Después de múltiples rumores sobre una posible reserva contra el eterno contendiente principal Beneil Dariush, el entrenador de Oliveira, Diego Lima, confirmó la pelea al periodista de MMA Álvaro Colmenero, quien escribió en Twitter:

🧐 Diego Lima, mánager y entrenador de Charles Oliveira, me confirmó que peleará contra Beneil Dariush el 6 de mayo en el UFC 288.

🥳 Diego Lima, Charles Oliveira's manager and coach, confirmed to me that Oliveira will fight Beneil Dariush on May 6 at UFC 288. @BigMarcel24

