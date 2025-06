La leyenda de la UFC Charles Oliveira ha compartido sus pensamientos sobre por qué cree que enfrentarse a Ilia Topuria en UFC 317 es la pelea perfecta para él.

En esta emocionante pelea que será el evento principal de UFC 317 Charles se enfrentará a Ilia Topuria por el campeonato de peso ligero de la UFC. Este combate no solo es importante sino que también representa una gran oportunidad para Charles ya que podría convertirse en bicampeón mundial lo que significa que podría ganar un título que ya ha tenido antes.

Charles Oliveira ya ha sido campeón de la UFC después de vencer a Michael Chandler en una pelea muy emocionante que dejó a todos los fanáticos al borde de sus asientos. Sin embargo Charles perdió el campeonato al fallar el corte de peso en una pelea contra Justin Gaethje y con el cinturón vacante perdió ante Islam Makhachev, un competidor muy talentoso. Ahora se presenta una nueva oportunidad para él ya que Islam ha decidido subir de categoría y competir en la división de peso wélter.

Esto significa que Charles tiene un camino más claro para regresar al ring y luchar nuevamente por el oro que es lo que todos los luchadores quieren. Esta pelea contra Ilia Topuria es clave para que Oliveira no solo demuestre su increíble habilidad en el octágono sino también para que recupere el título que una vez sostuvo con tanto orgullo. En una entrevista reciente, Charles Oliveira habló sobre este enfrentamiento y sus opiniones sobre Ilia Topuria.

«Esta es la mejor pelea que me podían dar ahora mismo. Cualquier otro rival entre los cinco mejores sería una revancha. Ilia es un oponente nuevo y llega con mucha expectativa, invicto. Eso hace que la preparación sea más emocionante e interesante para mí»

Sin duda los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrollará esta emocionante pelea y si Charles logrará volver a la cima de su deporte. Es un momento crucial en su carrera y todos esperan que dé lo mejor de sí mismo.

«La primera vez que me preguntaron por Ilia, fui muy respetuoso. Dije: «Alguien que predica con el ejemplo, tendrá muchos desafíos en el peso ligero y será una pelea difícil». ¿Pero me ha mostrado el mismo respeto en la previa? La verdad es que no. Todos saben quién soy y lo que he hecho. El 28 de junio, todos verán quién es el verdadero campeón.«

En cuanto a Ilia Topuria, busca unirse al selecto grupo de peleadores que han ganado títulos mundiales en dos categorías de peso. Que lo logre o no, por supuesto, dependerá enteramente del rendimiento que Charles Oliveira ofrezca en la jaula.