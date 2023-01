Charles Oliveira: Tenemos que apuntar alto

A Oliveira, se le ofreció una revancha ante Makhachev para el UFC 283 pero la rechazó porque aún no estaba emocionalmente preparado.

Charles Oliveira tiene en mente la redención. El ex campeón del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC) está en la senda del regreso tras sufrir un revés el 20 de octubre de 2022 en el UFC 280. Oliveira tuvo que enfrentarse a Islam Makhachev, un fenómeno daguestaní en ascenso, y sucumbió a la presión del juego refinado y dominante de su rival.

Makhachev derrotó a Oliveira por estrangulamiento en el segundo asalto y se convirtió en el nuevo campeón. La derrota puso fin a una emocionante racha de 11 combates para “Do Bronx”, que considera que fue simplemente una mala noche en la oficina.

“Con el debido respeto, tuve 10 minutos libres en una mala noche”, dijo Oliveira en una sesión de preguntas y respuestas de los aficionados al UFC 283 (h/t MMA Fighting). “No cambiaría nada por pelear con Islam Makhachev. Esta pelea volverá a repetirse. Tenlo por seguro, esta pelea sucederá. Pelearé en abril o mayo, no importa quién sea, y Dios me bendecirá con una victoria, y tendré mi revancha con Islam Makhachev a finales de año”.

“Tenemos que apuntar alto”, continuó. “Tal vez pelear en los Estados Unidos en mayo y luego volver a luchar en Brasil a finales de año – si es en Sao Paulo, aún mejor – y quién sabe, tal vez luchar por el cinturón de nuevo. Sería estupendo”.

Según Oliveira, se le ofreció una oportunidad de revancha instantánea ante Makhachev para el UFC 283 de este pasado fin de semana (21 de enero de 2023) en Río de Janeiro, Brasil, pero finalmente la rechazó porque aún no estaba emocionalmente preparado.

En su lugar, Oliveira sigue esperando a su próximo oponente, mientras que Makhachev está listo para tratar de defender su corona contra el titular del peso pluma, Alexander Volkanovski, en el UFC 284 en Perth, Australia, el 11 de febrero de 2023.