Charles Oliveira revela el cronograma de recuperación

Charles Oliveira no se enfrentará a Islam Makhachev por el campeonato de peso ligero de UFC el sábado en Abu Dhabi, pero aún cuenta con ser el próximo por el cinturón en 2024. Eso, o enfrentarse a Conor McGregor en una pelea de MMA muy lucrativa.

En una entrevista con MMA Fighting el jueves, Oliveira dijo que sufrió un corte en el ojo derecho durante una sesión de sparring en Chute Boxe después de que Oliveira resbaló mientras defendía un derribo y chocó cabezas con su compañero, abriendo un corte “profundo”.

“El destino nos quería fuera de esta pelea. Es perturbador. No fui feliz y todavía no lo soy, pero soy un hombre que cree en Dios y estoy seguro de que Dios tiene algo más grande para mí”.

El ex campeón de UFC, que acabó con Beneil Dariush para preparar una revancha con Makhachev por el cinturón de UFC, todavía no tiene autorización para entrenar con impacto después de que le quitaron los puntos el miércoles.

“[El médico dijo]: ‘Se necesitan de 10 a 15 días [después del corte] para poder sanar. También le hacemos una resonancia magnética para ver si hay algún coágulo de sangre en su cabeza, o algo así, porque fue un corte profundo’, y empieza a tener la imagen real. Te das cuenta de que tu sueño de convertirte en campeón ahora está más lejano, no podrás pelear ahora. Lloras, te pones triste, quieres estar con gente que realmente te ama”.

«No podemos cometer errores. No estoy en un momento en el que pueda cometer errores. No hay necesidad de que peleemos así. Si fuera por dinero, definitivamente estaría peleando porque es mucho dinero. Pero el dinero no es el foco: se trata del legado y de lo que queremos dejar atrás para que los niños y otras personas hablen de ello”.

Oliveira dijo que sus managers, Diego Lima y Jorge Patino, manejarán las negociaciones con UFC para entender qué sigue para él después de Makhachev vs. Volkanovski 2, y tiene dos ideas en mente: una oportunidad por el título o Conor McGregor.

«No es que no tenga sentido [pelear contra alguien más]; soy un empleado de UFC. Diga quien diga, lo haremos realidad. Pero soy el contendiente número uno y vencí a todos los que están debajo de mí. La pelea con Conor es una pelea que he estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Y nunca mentí, fui el único que fue sincero acerca de pelear con Conor.

“Charles Oliveira contra Conor McGregor, pelea por dinero. Es una pelea que nos dará mucho dinero. Conor vende, Charles también vende. Es una pelea que todos quieren. El único que no sabemos si quiere esta pelea es Conor porque lo he dicho mil veces: 170, 185, 155, no lo sé, elige el peso. Di dónde y allí estaré. Simplemente envíe el contrato y lo firmaremos. Esa es la pelea. ¿Pelea por el título? Estoy esperando. UFC toma la decisión. Me lo merezco. Estoy esperando aquí, al lado de la gente que realmente me quiere. Estoy esperando mi momento”.