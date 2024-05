Charles Oliveira responde al llamado de Mateusz Gamrot

No pasó mucho tiempo para que Charles Oliveira consiguiera que un oponente potencial levantara la mano para luchar contra él en su regreso objetivo.

«Do Bronx» espera lograr un cambio relativamente rápido al regresar en julio o agosto después de salir de su derrota en UFC 300 ante Arman Tsarukyan sin lesiones ni daños significativos.

Si bien también puso su nombre en la mezcla como potencial peleador suplente para el evento principal de peso welter de UFC 303 entre Conor McGregor y Michael Chandler, Oliveira todavía mantiene una posición sólida en la división de peso ligero.

A pesar de que las únicas personas en la división de peso ligero que están por delante de él son los dos últimos hombres en derrotarlo en Arman Tsarukyan y el campeón Islam Makhachev , Oliveira aparentemente no quiere dar un paso atrás.

Respondió a Gamrot durante una reunión con los medios en Río de Janeiro antes de UFC 301 diciendo que la pelea no le interesa en este momento.

Sin duda, sería la pelea más importante en la carrera del peleador polaco en UFC hasta la fecha, ya que busca aprovechar la racha de tres victorias consecutivas que ha acumulado desde que sufrió una derrota ante Beneil Dariush en octubre de 2022.

Oliveira dijo que si bien respeta a su compañero contendiente de peso ligero, no está seguro de que este sea el movimiento correcto para él en este momento.

“Con todo respeto [a Gamrot], no estoy mirando hacia atrás, sólo hacia adelante. Ahora todos quieren enfrentar a Charles, todos quieren pelear contra quien esté al frente. Es parte de ello… pero no lo creo. Tenemos que pensar correctamente y ver qué funciona. Puede que sea así de adelante, sí, pero ahora mismo creo que no es el momento”.