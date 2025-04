Charles Oliveira tiene la intención de luchar por un título, ya sea recuperando el cinturón de peso ligero, compitiendo por la correa simbólica «BMF», o incluso un título interino.

«Para mí, lo que tiene sentido es pelear por el título», dijo Oliveira a Sherdog. «Hablé mucho de BMF porque Islam [Makhachev] dijo que sólo quiere volver en octubre, y octubre es demasiado tiempo [fuera de la jaula]. Quiero pelear [durante la Semana Internacional de la Pelea en junio].

«Pero más tarde, Islam dijo que quería pelear [entonces también], así que tomé el enfoque del cinturón BMF, contra [Max] Holloway y volví a centrarme en el cinturón de peso ligero».

También se ha hablado de que Oliveira podría dar la bienvenida a Ilia Topuria a la división después de que dejara vacante el título de peso pluma para intentar coronarse campeón de peso ligero, pero ‘Do Bronx’ sugiere que sólo estaría dispuesto a hacerlo si hubiera un cinturón interino en juego.

«Si es por un cinturón, me apunto, no importa quién esté al otro lado. Lo que no tiene sentido para mí es hacer una pelea más para luchar por el cinturón», declaró Oliveira.

Y con eso en mente, Oliveira confirmó que en lo que a él respecta, este no es el momento adecuado para hacer una pelea con Paddy Pimblett, quien lo llamó después de su victoria por TKO contra Michael Chandler el fin de semana.

«Paddy es un chico duro», reconoció Oliveira. «Demostró cómo está evolucionando contra Chandler. Entiendo su deseo, pero como he dicho, mi objetivo es el cinturón. Cuando llegaba al top 10, también quería enfrentarme a los cinco mejores. Eso forma parte del juego. Pimblett sería una gran pelea, pero no ahora».