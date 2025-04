Charles Oliveira no está interesado en Paddy Pimblett por el momento

Paddy Pimblett mencionó al ex campeón de UFC Charles Oliveira como uno de los posibles nombres para él después de desmantelar a Michael Chandler en UFC 314 el 12 de abril, pero el brasileño no está interesado en enfrentar a Pimblett en este momento.

En declaraciones a Portal do Vale Tudo en Brasil, «Do Bronx» explicó por qué «ni siquiera pienso» en programar una pelea con Pimblett. El peso ligero Diego Lima de Chute Boxe dijo que Pimblett tenía la estrategia «perfecta» para Chandler en UFC 314, pero cree que Chandler regresó demasiado pronto tras sufrir una lesión en la pierna en su pelea de noviembre pasado.

“Estoy pensando en pelear por un cinturón, así que no hay razón para pensar en los que están [en el ranking] por debajo de mí, solo en los que están por encima”, dijo Oliveira. “Es un chico duro, está en ascenso, pelea muy bien, pero ni siquiera pienso en eso. Todos estos [en el ranking] vienen diciendo [tonterías] intentando conseguir una pelea y llegar a la cima. No se equivocan, cada uno vende su propia pelea. Hubo una vez que insistí a otros para conseguir una pelea con los 5 mejores. Es parte [del juego]. Sería una gran pelea, pero no para el momento en el que estoy ahora mismo”.