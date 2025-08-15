El excampeón de peso ligero de la UFC, Charles Oliveira, ha acusado a otras estrellas de la división de intentar evadir deliberadamente una pelea contra él.

Oliveira, número 4 del ranking, finalmente encontró un oponente adecuado para su próxima pelea, ya que estaba programado para enfrentar a Rafael Fiziev, número 10, en UFC Fight Night 261 el 11 de octubre, pero parece que esperaba pelear con alguien de un nivel superior.

«Ninguno de ellos vendría a pelear a Brasil… Me ofrecieron nombres y ni siquiera los quisieron«, declaró Oliveira en una nueva entrevista con Ag.Fight. «Así que hoy, cuando publiques esto, estos tipos tuitearán: «¡Cobarde! Yo lo quería, él no». Pero es mentira, toda mi vida ha sido así. Fisgonean, dicen tonterías desde el otro lado. Cuando digo: «Vamos, estoy aquí», lo aceptan y se van para otro lado…

«Topuria me acaba de ganar… Arman espera una pelea por el título, Justin Gaethje dijo que solo peleará por el cinturón. Max Holloway se rompió la mano. Dustin Poirier está retirado…»

Oliveira luego criticó duramente a Dan Hooker por no aceptar pelear con él.

«[Hooker] también lleva mucho tiempo hablando», continuó Oliveira. «Esta telenovela, ya saben, lleva años en marcha. Habló y habló y habló, y nunca sucedió. Así que, en realidad, son solo palabras. Esa es la realidad. Dijo muchas tonterías. Un tipo que dice muchas tonterías en internet, pero cuando lo llaman, no va«.