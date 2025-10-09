Channing Tatum recuerda a Kevin Nash de Magic Mike

La estrella de Hollywood Channing Tatum estrenó en 2012 la película Magic Mike junto a Matthew McConaughey, Olivia Munn y también la leyenda de WWE Kevin Nash. Si no la conoces, echa un vistazo:

► Channing Tatum recuerda a Kevin Nash

Trece años después, mientras hablaba recientemente en el Ariel Helwani Show para promover su nuevo estreno, Roofman: Un buen ladrón, Tatum se acuerda de Nash como leemos a continuación:

“Kevin y yo, él es como un hermano mayor o un tío. No tuvimos que escribir nada para él. Es el tipo más fascinante. Cualquiera que sea tu proyección de Kevin Nash, superará tus expectativas. Recuerdo el primer día en Magic Mike, realmente no había pasado tiempo con él más que conocerlo y ver su cinta de audición, y lo conocía por su carrera en la WWE. Desde el primer minuto, entramos y nos sentamos en esta cocina trasera donde todos los ‘strippers’ se preparan.

Él estaba casualmente conversando con Joe Manganiello sobre marxismo y cubismo y todos estos ‘ismos’ sobre los que yo no tenía ni idea cómo participar en la conversación. Estaban hablando de cosas que nunca imaginarías que discutirían o de las que sabrían. Es una dicotomía fascinante. Realmente es un gigante gladiador de nuestro tiempo y también un verdadero hombre del Renacimiento. No sé cómo explicarlo [risas]. Te hablará hasta quedar sin aliento sobre algunos de los mejores vinos que ha probado. Es una persona fascinante y lo quiero muchísimo. Él es auténticamente él mismo, sin disculpas. Siempre lo apreciaré”.