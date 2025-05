Channing ‘Stacks’ Lorenzo venció a Tony D’Angelo con intervención de Luca Crusifino

La amistad que por muchos años marcó NXT como parte de The Family, ahora es un odio sin precedentes, pues Tony D’Angelo no olvida la traición de Channing ‘Stacks’ Lorenzo, por lo que estuvo listo para acabar con su ex mano derecha.

Los dos luchadores empezaron con furia, aunque Tony tomó la ventaja al principio lanzando por todos lados a su examigo.

Poco le importó la victoria a D’Angelo, pues lo atacó como se pudo, golpeando arriba y abajo del ring, sin dejar que pudiera reaccionar, lanzándolo contra todo lo que encontraba a su paso; hasta que Stacks finalmente pudo reaccionar con un golpe y unas patadas contra la escalinata.

Lorenzo estuvo regresando los castigos a diestra y siniestra, para intentar eliminar a su exlider con todo su poder. Sin embargo, cuando lo apresó con unas pinzas con las piernas, el Don reaccionó brevemente con golpes, pero Lorenzo contestó con fuertes patadas y rodillazos.

Las cosas se emparejaron con ataques de ambos lados, intercambiando el control del combate por momentos. Sin embargo, ninguno parecía dispuesto a ceder terreno, pues ambos utilizaron ofensivas contundentes para buscar la victoria, aunque sin éxito en concretarla.

A pesar de resentirse del dolor en las costillas, Tony continuó dominando el encuentro con ataques potentes, incluyendo una lanza (spear), además de castigar a su rival con la cuerda inferior y rematarlo con un poderoso azotón.

Luca Crusifino apareció en ringside, lo que distrajo a Toni, ya que no necesitaba su ayuda. Esto provocó que le diera la espalda a Stacks, quien aprovechó para conectarle un golpe bajo y luego un rodillazo en la cabeza para llevarse el combate.

Al final, Crusifino subió al ring y le pidió un abrazo a Toni, pero este lo rechazó.

