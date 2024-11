Chandler revela lo que le dijo Donald Trump tras la derrota en UFC 309

Michael Chandler tuvo una gran audiencia observándolo desde la jaula en su regreso a UFC. El sábado pasado, Donald Trump, quien pronto cumplirá un segundo mandato como presidente de los EE. UU., estuvo en primera fila, mirando la acción de la cartelera principal del PPV UFC 309 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Chandler (23-9 MMA, 2-4 UFC) compitió en el evento co-principal en una revancha muy esperada contra Charles Oliveira (35-10 MMA, 23-10 UFC). Desafortunadamente para Chandler, perdió por decisión unánime , pero eso no le impidió acercarse a Trump cuando terminó la pelea.

“Le estreché la mano y me dijo: ‘Fue una pelea increíble. Eres un guerrero. Me susurró al oído (hay una toma genial de él susurrándome al oído) y me dijo algo así como: ‘Eres un cabrón malvado’. Fue genial y le dije: ‘Bueno, eres un cabrón malvado. Gracias por salvar a nuestro país’”.

El regreso de Chandler en UFC 309 marcó su primera pelea desde noviembre de 2022. Se quedó al margen esperando una pelea con Conor McGregor que no se materializó, lo que provocó un giro hacia la revancha con Oliveira.

Con esta derrota, Chandler tiene un récord de 1-4 en sus últimas cinco peleas. Espera que su próxima pelea sea contra McGregor en 2025.