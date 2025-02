Chandler reacciona a la firma de Patricio Pitbull con UFC

Michael Chandler entiende por qué Patricio Freire también quería firmar con UFC. Al igual que Chandler, Freire (36-7 MMA, 0-0 UFC) pasó de ser un elemento fijo de Bellator a convertirse en un luchador de UFC.

Desde que PFL adquirió Bellator, numerosos luchadores se han sentido frustrados por su falta de actividad, incluido Freire, lo que llevó a su liberación y, finalmente, a firmar con UFC .

Chandler (23-9 MMA, 2-4 UFC) perdió su título de peso ligero de Bellator ante “Pitbull” por nocaut técnico en el primer asalto en mayo de 2019, pero venció a su hermano, Patricky Freire, dos veces. El ex campeón de peso ligero de Bellator en tres ocasiones dijo que Freire notará una gran diferencia ahora que es un peleador de UFC.

«No me sorprende. No me sorprende él ni la lista de todos los que tuitean sobre Donn Davis y PFL, y antes de eso Bellator. Simplemente sigue solidificando que la UFC es el único lugar para las artes marciales mixtas. Créanme. Créanme a un tipo como Patricio ‘Pitbull’. Dentro de dos años, dentro de un año, siéntenlo en su programa y pídanle que responda honestamente cuál es la diferencia y cuánto más grande es (UFC), cuánto más importante es aquí.

Freire hará su debut en la UFC en la misma cartelera en la que compita Chandler. Chandler se enfrentará a Paddy Pimblett en el evento coestelar de la UFC 314 el 12 de abril en Miami, donde “Pitbull” se enfrentará al ex campeón interino de peso pluma Yair Rodríguez (16-5 MMA, 10-4 UFC).

“Sinceramente, no he visto una pelea. No he visto una de sus peleas en mucho tiempo, así que no sé en qué nivel se encuentra. Todo lo que sé es que le deseo lo mejor. Había un poco de animosidad, un poco de mala sangre. Creo que mucho de eso en realidad se originó en mi descontento con el lugar en el que estaba en mi vida, sabiendo que estaba atrapado en Bellator y quería salir. Así que necesitaba algo a lo que echarle la culpa, y a veces mis oponentes eran eso.

“Y Patricio era un blanco fácil porque yo había vencido a su hermano y él me jodió cuando me paré en la jaula. Y dije algo sobre la familia, obviamente porque pensé que su hermano, por definición, es familia. Entonces, cuando usé la palabra familia, creo que él estaba pensando que estaba hablando de su esposa y sus hijos y su madre y sus tías y todo eso. Entonces, se convirtió en una barrera del idioma. Un conjunto de circunstancias desafortunadas, pero le deseo lo mejor. Creo que es dinámico. Creo que es explosivo”.