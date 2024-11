Chandler quiere pelear con McGregor en la UFC International Fight Week 2025

Michael Chandler no está listo para pasar página sobre una posible pelea con la estrella de UFC Conor McGregor a pesar de todo lo que ha sucedido.

Chandler, ex campeón de peso ligero de Bellator, regresó al octágono el sábado pasado en UFC 309. Allí, perdió por decisión unánime ante Charles Oliveira después de poner su carrera en pausa durante más de un año y esperar a que se materializara una pelea con McGregor.

Ahora de vuelta en acción, el peleador de 38 años quiere volver a pelear con McGregor para el verano de 2025.

«Creo que la próxima pelea será la International Fight Week con Conor. Eso es lo que estoy proponiendo. Creo que será en junio o julio».

Chandler (23-9 MMA, 2-4 UFC) entrenó a McGregor en The Ultimate Fighter 31. Se suponía que ambos pelearían en julio pasado en UFC 303, pero McGregor se retiró del enfrentamiento debido a una lesión.

Chandler cree que el irlandés regresará a la jaula y está extremadamente seguro de que la pelea será en su contra.

«No digo que sea una realidad real, pero sí digo que si lo hace, su camino pasa directamente por Nashville, Tennessee. Su camino de regreso a la UFC es que tenemos que terminar The Ultimate Fighter. La UFC quiere que terminemos The Ultimate Fighter, Conor quiere pelear conmigo y puede pelear con cualquiera. Hizo un compromiso.

“Lo he dicho muchas veces: no tengo ningún problema en elogiar a mis oponentes. Creo que es más sentimental y romántico con respecto al deporte de lo que la gente cree porque se ha convertido en una marca grande e infame. Pero él sabe que no es nada sin el octágono de la UFC. Sabe que no es nada sin la UFC. Era un fontanero que recibía asistencia social y dormía en un sofá. Sin la UFC, no es nada. No lo digo para quitarle mérito. Necesitamos que nuestros empleadores y marcas nos lleven al siguiente nivel para crear nuestras vidas”.

Además de pensar que es lo más lógico para McGregor, Chandler también cree que McGregor extraña el octágono y no cree que su pausa del deporte sea permanente.

“Creo que quiere cumplir con su compromiso. Francamente, necesita volver. Necesita algo que perseguir, o de lo contrario perseguirá las cosas equivocadas. Y si lo hace, resulta que hay un tipo esperando, y yo soy uno de los principales atractivos de la UFC. La gente pagará buen dinero para verme pelear”.