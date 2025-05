Chandler explica qué salió mal en derrota ante Pimblett

Michael Chandler no se arrepiente de haber aceptado la pelea contra Paddy Pimblett. Chandler (23-10 MMA, 2-5 UFC) perdió su tercera pelea consecutiva en el UFC 314, celebrado en abril en el Kaseya Center de Miami. Fue un combate sangriento para el ex aspirante al título de la UFC, quien fue liquidado por Pimblett (23-3 MMA, 7-0 UFC) en el tercer asalto.

Hablando en una entrevista por primera vez desde la derrota, Chandler rompió su silencio sobre lo que cree que salió mal dentro del octágono esa noche en Miami.

«Sentí que no pude encontrar mi ritmo. No pude encontrar mi alcance. Obviamente, Paddy es largo. Paddy pelea largo, con la barbilla bien alta y bastante lejos de ti. Lanza muchas patadas para mantener la distancia, y sentí que apenas me estaba acomodando y, obviamente, recibí un rodillazo en la cara y luego me derribaron, y ahí se acabó. Es una de esas peleas de las que se aprende. Me quito el sombrero ante Paddy, tenía una gran estrategia, salió y se llevó la victoria».

Para Pimblett, fue la victoria más importante de su carrera hasta la fecha, ya que mejoró su racha invicta en la UFC. Para Chandler, sin embargo, significó que su racha contra los mejores pesos ligeros probablemente estaba acabada, ya que cayó a 2-5 en la UFC.

Antes de la pelea, surgieron dudas sobre la salud de Chandler. Su compañero Jared Gordon habló recientemente sobre la pelea, afirmando que Chandler no lució como siempre en el campamento de entrenamiento debido a un problema de rodilla. Si bien Chandler reconoce que podría haberse mantenido al margen un poco más, no se arrepiente de la decisión de pelear en abril.

«La decisión de aceptar la pelea tan pronto fue mía y solo mía. La UFC te da la opción. Mi esposa puede aconsejarme, mis mentores pueden aconsejarme, mi equipo puede aconsejarme, pero esa decisión recae exclusivamente sobre mí, sobre cómo me sentí y por qué pensé que aceptar una pelea tan rápido tenía mucho sentido«. Obviamente, venía de una lesión de rodilla que necesitaba rehabilitación, fisioterapia y todo eso. Empecé a sentirme mejor, y soy de los que prefieren ir a esperar, ¿sabes? Quizás fue la decisión equivocada, pero me movía bien en el campamento de entrenamiento. No fue un campamento perfecto, eso seguro, pero salí y me llevé una derrota. No es para tanto, ¿sabes? Eso es lo que hacemos.

Chandler, de 39 años, no tiene prisa por volver a la acción. Por ahora, quiere centrarse en su recuperación mientras pasa tiempo de calidad con su familia durante los próximos meses. Espera regresar a finales de 2025 o principios de 2026, y a pesar de su historial en la UFC, hay muchas opciones interesantes sobre la mesa.

«Definitivamente me tomaré un tiempo libre; me tomaré el verano libre. Ya le dije a la UFC: ‘Oigan, no me llamen para ningún evento de verano’. Estaré presente, seré fan, haré algunas apariciones, seré parte de la marca UFC, pero necesito tomarme un tiempo libre y recuperarme. Luego veremos qué sigue. Obviamente, hay muchísimos nombres diferentes, muchísimas posibilidades, y ya veremos».