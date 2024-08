Chandler: «El legado no depende de la pelea con McGregor»

A pesar de los obstáculos que se interponen en su camino, el eterno optimista de Michael Chandler todavía cree que se enfrentará a Conor McGregor dentro del octágono, pero ese es el límite de su nivel de confianza en que se producirá la pelea más importante de su carrera.

Desde que McGregor se retiró de su pelea principal en UFC 303 debido a una fractura en el dedo meñique del pie con solo cuatro semanas de aviso, tanto los fanáticos como los expertos han reflexionado sobre el futuro de la estrella más grande de UFC y si incluye o no una pelea con Chandler, quien ahora dice que está bien con la posibilidad muy real de que un enfrentamiento con McGregor nunca se haga realidad.

“Soy optimista por defecto, así que creo que la pelea con Conor se hará, pero ahora mismo estamos en un período en el que se están hablando muchas cosas. ¿Qué fecha? ¿Será Conor? ¿Será cambiar a una pelea diferente? ¿Será tomar la mejor decisión para mí y mi familia? Me encanta la idea de que Conor y yo hayamos hecho ‘The Ultimate Fighter’, tuvimos un campo de entrenamiento, firmamos en la línea de puntos. Pero por mucho que respete a Conor, mi legado no depende de esta pelea”.

En ese sentido, Chandler podría tener razón. Después de todo, fue tres veces campeón de peso ligero de Bellator mientras se desempeñaba como el rostro de la promoción. Y en la última etapa de su carrera, Chandler ha causado sensación en la UFC desde su debut promocional en 2021, con un récord de 2-3 y consolidando su reputación como un peleador lleno de acción. Es por eso que consiguió un lugar como entrenador en «The Ultimate Fighter 31» frente a McGregor y presumiblemente aseguró una pelea con él.

Pero si la pelea no se lleva a cabo, bueno, «así sea» parece resumir la postura de Chandler. Está listo para seguir adelante si es necesario.

“Estoy corriendo mi propia carrera y sigo avanzando. Ahora estoy en un punto en el que estamos analizando todas las opciones y no solo pelear con Conor. Las cosas se mueven rápido y el teléfono podría sonar en cualquier momento. No quiero que parezca que no estoy concentrado en pelear con Conor, pero ahora que no hay ningún contrato firmado, estoy emocionado por pelear. Estoy entrenando todos los días y estoy en la mejor forma en la que he estado en mucho tiempo, y estoy listo para salir, ya sea Conor o cualquier otro. Siempre habrá vida después de Conor si esta pelea nunca se concreta. …

“Siempre he sentido que si la pelea con Conor no se lleva a cabo, voy a estar bien, y llenaré los asientos, y venderé PPV, y entretendré al mundo entero cuando entre al octágono”.

Aunque se siente tranquilo si la pelea con McGregor nunca sucede, la esperanza incuestionable de Chandler es que suceda antes de fin de año.

“En diciembre Conor y yo estamos todos muy seguros. Ese es el momento en el que deberíamos pelear”, dijo Chandler. “Es tiempo suficiente para que se haya recuperado y pueda volver a entrenar. Diciembre tiene mucho sentido. A la gente le encanta la violencia que llevo al octágono y, obviamente, Conor McGregor es el nombre más importante en los deportes de combate, por lo que esta pelea tiene mucho sentido. Es un gran enfrentamiento. Hay un poco de juego sucio y mala sangre, pero en general es respetuoso, y si Conor y yo peleamos, lo despacharé y finalmente pondré un signo de exclamación en esta gran saga que es Chandler vs. Conor.

“Pero pelearemos en la UFC, la organización de deportes de combate más grande del mundo por lejos, y tienen un montón de piezas móviles. Definitivamente quiero pelear antes de fin de año. Eso sería lo ideal. Esa es siempre la esperanza. Pero, hombre, hay muchas opciones por ahí”.