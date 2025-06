Chandler cree que Pimblett tiene material de campeón

Michael Chandler no descarta las posibilidades de Paddy Pimblett de reclamar el título de peso ligero de UFC.

Pimblett (22-4 MMA, 7-0 UFC) se acercó un paso más a la contienda por el título cuando logró un final dominante en el tercer asalto ante el ex retador al título Chandler en UFC 314 en abril.

Chandler (23-10 MMA, 2-5 UFC) cree que Pimblett podría llegar a convertirse en campeón de la UFC, aunque no considera que sus habilidades generales sean de élite.

«Sin duda, posiblemente. Creo que es mejor de lo que muchos creíamos. Estando ahí con él, no diría que tiene unas habilidades increíbles ni una potencia increíble. Es increíblemente bueno en cualquier aspecto, pero no es excelente en ningún aspecto, pero es bueno prácticamente en todos.

En cuanto a lo que sigue para él, Chandler busca tomarse un tiempo libre después de sufrir su tercera derrota consecutiva.

«Ya veremos. Estoy disfrutando del verano ahora mismo, no hay nada programado. No hay nombres ni fechas sobre la mesa. Les dije que no me llamaran hasta al menos el otoño, y obviamente estamos en contacto por otros asuntos de negocios y promoción, pero en cuanto a volver al octágono, probablemente no sea hasta finales de año, o incluso principios del próximo».