Chandler cambia de opinión sobre el regreso de McGregor

Michael Chandler cambió su opinión sobre la posibilidad de que la estrella de UFC Conor McGregor vuelva a pelear.

Chandler (23-9 MMA, 2-4 UFC) ha sido vinculado a una pelea con McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) desde hace algunos años, pero el enfrentamiento nunca se materializó. Finalmente consiguió una fecha, y ambos pelearon en junio pasado en UFC 303 antes de que McGregor se retirara debido a una fractura en el dedo meñique del pie.

Chandler se impacientó y finalmente programó otra pelea. En noviembre pasado, volvió a enfrentarse a Charles Oliveira en UFC 309, pero perdió la pelea por decisión unánime . Regresará contra Paddy Pimblett (22-3 MMA, 6-0 UFC) en un evento coestelar de cinco asaltos el 12 de abril en UFC 314 desde el Kaseya Center en Miami ( ESPN+ pay-per-view).

¿Chandler finalmente ha seguido adelante? Todavía no.

Puede que McGregor todavía esté en la mira de Chandler, pero ¿cree que “The Notorious” volverá a competir alguna vez?

“El corazón de mi corazón es duro, hombre, porque creo que el corazón de mi corazón dice que Conor va a volver en algún momento, pero si soy un hombre de apuestas, si estoy usando mi cerebro, no pondría dinero en eso. Pero ahí es donde estoy hoy, ahora mismo. Estoy centrado en un chico rubio de Liverpool. Mi corazón de mi corazón dice que no estoy seguro con certeza, pero Conor tiene que volver a su primer amor, la única cosa que le ha dado cada objeto brillante que está persiguiendo actualmente tomando todas estas misiones secundarias y trabajos secundarios, cada cosa que tiene se puede vincular de una manera u otra a la UFC y la oportunidad que le dieron.

“¿Quiere que su legado sea: ‘En mi última pelea me rompí la pierna, promocioné el mejor regreso en la historia de los deportes de combate, engañé a todos durante un par de años y luego firmé en la línea de puntos para pelear con Michael Chandler, luego me retiré de la pelea para nunca volver?’ No creo que quiera que su legado sea ese. Por otra parte, no he estado ni un kilómetro en los zapatos de ese hombre, así que no voy a decir lo que está pensando. Pero mi corazón me dice que volverá en algún momento, pero si fuera un apostador, no pondría dinero en eso”.