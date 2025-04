Chandler aborda acusaciones de trampa antes de UFC 314

Michael Chandler admite que la narrativa que lo rodea de que es un tramposo en la UFC es un poco difícil de aceptar, pero sabe quién es cuando se mira al espejo.

Chandler competirá este sábado en el evento coestelar de cinco asaltos del UFC 314 , donde se enfrentará a Paddy Pimblett en Miami. El excampeón de Bellator ha escuchado las acusaciones de trampa tras sus derrotas en el Madison Square Garden ante Dustin Poirier y, más recientemente, ante Charles Oliveira en el UFC 309 .

Antes de la gran pelea de peso ligero, se le preguntó a Chandler sobre las acusaciones.

“La verdad es que la historia es difícil. La gente no me conoce de verdad. A menos que seas de mi círculo íntimo, no sabes quién soy realmente fuera de [estar] frente a la cámara. La gente tiene la ligera sospecha de que me porto bien delante de la cámara y que soy un tipo malo detrás. Siempre vas a tener esas acusaciones, ¿verdad?

Pero sé quién soy, y sé quién soy en el fondo; soy un tipo que intenta hacer las cosas bien, intenta tratar bien a los demás, hacer las cosas con honor y respeto. Así que la narrativa de la infidelidad me resulta un poco dura, pero también es parte de la opinión pública, hombre.