Si el médico no hubiera suspendido el combate principal de Colby Covington en el UFC Tampa el pasado fin de semana, el esquinero Chael Sonnen parecía dispuesto a hacerlo.

Sonnen pudo ver desde la jaula cómo el ex campeón interino del peso welter regresaba a la acción 12 meses después de su tercer intento fallido de hacerse con la corona indiscutible. Covington se desplazó con poca antelación para encabezar el UFC Fight Night de fin de año y se enfrentó a Joaquin Buckley en el Amalie Arena.

La búsqueda del veterano de la polarización de una cuarta oportunidad por el oro comenzó de manera difícil, con «Nueva Mansa» abriendo un corte profundo por encima de su ojo temprano antes de golpear en gran medida a «Caos» a través de dos rondas. La herida del primer asalto fue tan grave que el médico tuvo que intervenir para suspender el combate.

Tanto Dana White como Covington expresaron su desacuerdo con la decisión. Uno de los miembros del equipo del peleador derrotado, sin embargo, estaba aparentemente preparado para tomar la decisión si el médico no lo hubiera hecho.

Durante un vídeo subido a su canal de YouTube, Sonnen reflexionó sobre la noche de pelea en Florida, donde Covington cayó a un récord de 2-4 en sus últimos seis peleas y 0-4 contra nombres actualmente dentro de la clasificación en 170 libras.

Curiosamente, «The American Gangster» sugirió que tenía la toalla cerca para tirarla después de ver las luchas de Covington para pelear a través del corte profundo y sangriento.

«Colby estaba siendo golpeado en sus pies con todo lo que podías hacer, está tan reventado que el médico tiene que mirarlo tres veces», dijo Sonnen (h/t Bloody Elbow). «Dos veces, detiene la acción para dejarlo seguir, la tercera vez dice, ‘Hombre no podemos seguir más’. Iba a parar la pelea, ya había cogido la toalla.».

«Cuando el médico entró por tercera vez, y estoy viendo que la sangre, no se detiene», continuó Sonnen. «Está entrando en el ojo, y eso es lo único que realmente estás buscando. Cuando nosotros, como aficionados a las peleas, como ‘tipos duros’, pensamos que el médico debería haberlo parado, estamos hablando de que no importa lo malo que sea el corte desde nuestra perspectiva, siempre y cuando no entre en el ojo. Si está cegando al tipo, no importa si es mucho o poco… es exactamente lo mismo. Le dije: ‘Pásame esa toalla, voy a parar esto’».

Sin embargo, al final no fue necesario, ya que el médico de la jaula aconsejó al árbitro Dan Miragliotta que suspendiera el combate por miedo a que Covington perdiera el párpado.

Con esto, «Caos» se ha quedado sin victorias por segundo año consecutivo, y no ha vuelto a levantar la mano desde el evento principal de pago por evento contra su rival de toda la vida Jorge Masvidal en marzo de 2022.