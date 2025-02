Chael Sonnen y una gran decisión que UFC debe tomar

El ex peleadore convertido en analista Chael Sonnen cree que la UFC tiene que tomar una gran decisión con respecto al futuro del campeón de peso ligero Islam Makhachev.

Makhachev empezó el año con buen pie el mes pasado, convirtiéndose en el primer campeón de las 155 libras en realizar cuatro defensas consecutivas. El daguestaní lo hizo a expensas de Renato Moicano, su rival de última hora, al que sometió en el primer asalto en el UFC 311.

De cara al futuro, el peleador de 33 años ha expresado su deseo de alcanzar la gloria en las dos divisiones. El entrenador de Makhachev sugirió a finales del año pasado que el ruso podría dejar el deporte en la cima muy pronto.

A los ojos de Sonnen, tal evento sólo se produciría si la UFC obliga al campeón a permanecer en 155 libras – un factor que también vio como la causa principal de la retirada de Khabib Nurmagomedov como titular en 2020.

«Khabib no se retiró porque no quería pelear contra Conor (McGregor) por segunda vez. La UFC le mostró los números equivocados», dijo Sonnen en una entrevista con MMA Junkie. «Cada vez que tenían una reunión, mostraban más comas y más ceros, pero era el número equivocado. Si hubieran hecho la categoría de peso 170 (libras), habrían atrapado a Khabib por una pelea más».

«La razón número uno por la que cualquier atleta de combate se retira es que ya no quieren hacer ese peso. Tarde o temprano, muerde a todos en el trasero», continuó Sonnen. «El Islam puede retirarse como lo hizo Khabib. Khabib no quería decirle a nadie que no quería hacer el peso, y ningún atleta de combate jamás admitirá eso. … Por lo tanto, pueden eventualmente separarse de Islam y verlo retirarse y hablar de lo que podría haber sido, o pueden moverlo fuera de la m*ldita categoría de peso. Esa es la verdad».

Un posible obstáculo en el camino de Makhachev hacia el peso welter es la presencia en el trono de su amigo y ocasional compañero de entrenamiento Belal Muhammad. Por este motivo, el daguestaní ha llegado a considerar la posibilidad de ascender al peso medio para desafiar a Dricus Du Plessis.

Queda por ver qué le depara el futuro a Makhachev, pero a ojos de Sonnen, una permanencia continuada en el peso ligero señalará pronto el final de la carrera del campeón.