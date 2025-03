Chael Sonnen y un plan para Alex Pereira en UFC

Chael Sonnen cree que la estrategia a largo plazo de la UFC para Alex Pereira podría no estar en el peso semicompleto, sino en la división de los pesos pesados.

En su último episodio de Beyond the Fight, Sonnen especuló con que el verdadero movimiento de Pereira podría ser un salto para enfrentarse al campeón interino Tom Aspinall.

«Hemos visto a Pereira hacerlo antes», dijo Sonnen, refiriéndose al rápido ascenso de Pereira en el peso medio. «Aterrizó un golpe en Sean Strickland, cortó una promoción, y salió con una oportunidad por el título. Pereira tiene esa habilidad».

Sonnen sugirió que si Pereira pierde ante Magomed Ankalaev en su próxima pelea, la UFC podría ver un traslado al peso pesado como un paso siguiente convincente.

«La mejor manera de llevar a Pereira a los pesos pesados no es que venza a Ankalaev y ‘limpie’ una división, porque eso no existe mientras un tipo siga en pie», explicó Sonnen. «La mejor forma de ascenderle es que pierda».

Este cambio podría formar parte de una estrategia más amplia de la UFC, especialmente mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro de Jon Jones y la próxima pelea por el título de los pesos pesados. Como Aspinall carece de un próximo rival claro, un enfrentamiento con Pereira podría ser una opción única y atractiva.

«Si alguna vez hicieran esa pelea, no sería por el cinturón interino», dijo Sonnen. «Sería por el título indiscutible de los pesos pesados».

Mientras que el paso de Pereira a los pesos pesados sigue siendo una especulación, Sonnen sugiere que es una historia que la UFC podría empezar a contar pronto, especialmente si Pereira coge un micrófono y juega bien sus cartas.

