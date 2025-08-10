Chael Sonnen ha expresado su desacuerdo con el entusiasmo de Brendan Schaub por el campeón de peso mediano de la UFC, Dricus Du Plessis.

Schaub argumenta que Du Plessis tiene el potencial de convertirse en el primer campeón de la UFC en tres divisiones gracias a su impresionante tamaño y atletismo, lo que, según él, le permitiría competir cómodamente incluso en dos categorías de peso por encima del mediano.

Sonnen, si bien reconoce el talento de Du Plessis, ha expresado algunas dudas sobre la afirmación de Schaub.

«Brendan Schaub escribió un artículo y le gusta Dricus. Le gusta tanto que cree que podría ser campeón en tres divisiones«

«De vez en cuando, hay algo divertido. Y Dricus tiene mucho trabajo por delante en las 185 libras. Hay muchas peleas para él. Lo más importante que Brendan hizo por mí con este artículo fue hacerme notar que Dricus es grande»

«Si alguna vez ha habido un momento en que un campeón libra por libra ha estado en la división de peso mediano, tiene que ser cuando la división de peso mediano está más difícil que nunca. Y eso es ahora mismo»

«Chimaev te gana, históricamente, te hace ver como si fueras de clase baja. Te gana con fuerza, te gana rápido y te gana con facilidad. Todas esas son cosas que es difícil imaginar que pueda hacerle a Dricus»

«Dricus es mucho mejor de lo que creemos. Y si sale con la mano en alto y les hace saber que conserva su cinturón, estoy con Brendan Schaub. No es suficiente. Necesitamos una recompensa mayor«

► Dricus Du Plessis finalmente está recibiendo reconocimiento.

Tanto los aficionados como los rivales lo han tildado a menudo de peleador torpe y descoordinado. Su estilo poco convencional puede no ser el más atractivo, pero es innegablemente efectivo, habiéndole valido el título de peso mediano de la UFC y victorias contra grandes pesos medianos.

Ahora que los analistas reconocen las habilidades de Du Plessis como campeón, especialmente en vista de su combate contra Khamzat Chimaev en el UFC 319, es un momento refrescante en su carrera.