Paddy Pimblett contra Ilia Topuria es una pelea que muchos fanáticos de la UFC están esperando ver y según un ex retador al título de dos divisiones de UFC podría suceder más pronto que tarde.

A lo largo de los años ha habido mucha tensión entre estos dos luchadores y a veces parecía que nunca tendríamos la oportunidad de verlos enfrentarse en el octágono. Sin embargo la situación ha cambiado bastante en tiempos recientes.

Ahora Ilia Topuria está concentrándose en competir en la división de peso ligero que es la misma clase en la que Paddy Pimblett ha estado peleando desde que llegó a la UFC. Esto ha hecho que la posibilidad de que se enfrenten sea mucho más realista.

Chael Sonnen un conocido analista de MMA y ex peleador ha comentado sobre la enemistad entre Topuria y Pimblett. Sonnen mencionó que a pesar de que la pelea parecía lejana en el pasado ahora hay una oportunidad concreta para que estos dos luchadores finalmente se enfrenten cara a cara en el octágono.

«Cuando estos dos se conocieron, nadie sabía qué era Ilia Topuria. Solía ​​llamarlo Sr. Desinfectante de manos porque no podía pronunciar su nombre. No sabía si Ilia era un nombre, apellido o apodo. No sé si Topuria era un nombre, apellido o apodo. Y lo único que estos tipos han hecho es salir y patear traseros.

La rivalidad entre ellos ha crecido a lo largo de los años y ambos han intercambiado palabras duras en redes sociales y entrevistas. Esto ha generado un gran interés entre los fanáticos quienes están ansiosos por ver cómo se resolverá esta tensión en una pelea real.

«Nada supera a la rivalidad» dice Sonnen. «Puedes pelear por el nacionalismo, puedes pelear por el orgullo de un país, puedes pelear por campeonatos mundiales y récords invictos, pero nada supera la rivalidad personal. Esas peleas son muy difíciles de conseguir. Si eres un promotor, sueñas con presenciar una pelea como esa en tu turno; simplemente es muy difícil llegar a ello».

La popularidad de ambos luchadores también ha contribuido a la expectativa de este enfrentamiento. Paddy Pimblett conocido por su estilo emocionante y su personalidad carismática ha ganado un gran número de seguidores. Por su parte Ilia Topuria ha demostrado ser un competidor formidable con habilidades impresionantes que lo han llevado a acumular victorias en su carrera.

«Creo que está a sólo una pelea de distancia» continuó diciendo Sonnen. «Creo que debería ser la pelea más segura para que puedan encontrar una manera de darle a Paddy esa victoria, y luego tienen que suceder muchas cosas del lado de Ilia, pero ya se encargaron de la parte más difícil: sacaron completamente al tipo más duro de la división, marque esa casilla, uno menos. Paddy e Ilia pueden encontrarse si ambos ganan su próxima pelea, pero curiosamente, Paddy e Ilia pueden encontrarse si ambos pierden su próximas peleas”.

No hay dudas de que la pelea entre Paddy Pimblett e Ilia Topuria se perfila como un evento emocionante que podría ocurrir pronto. La rivalidad el talento de ambos luchadores y el interés de los fanáticos crean un escenario ideal para que esta pelea se lleve a cabo en el futuro cercano.