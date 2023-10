Chael Sonnen y la mala noticia para Jon Jones

Chael Sonnen cree que el campeón de los pesos pesados de la UFC, Jon Jones, podría necesitar más de ocho meses para recuperarse.

Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) se vio obligado a abandonar su primera defensa del título contra Stipe Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC) en UFC 295 tras sufrir una rotura del tendón pectoral que requiere cirugía.

Mientras tanto, la UFC optó por reservar una pelea por el título interino entre Sergei Pavlovich (17-1 MMA, 6-1 UFC) y Tom Aspinall (13-3 MMA, 6-1 UFC), que co-encabeza la tarjeta de 11 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York.

White dijo que Jones necesita unos ocho meses para recuperarse, pero Sonnen cree que mientras esté en el grupo de pruebas antidopaje de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, que sigue siendo el socio de la UFC hasta finales de año, ese plazo es poco probable.

«Jon Jones, no olvides que le quitaron todas las agujas, todo lo bueno, así que va a ser una recuperación muy dura a esta edad«, dijo Sonnen a The MacLife. «Este es un tipo que ya se ha sentado durante tres años. Este es un tipo que no ha cuidado bien de sí mismo. Le deseo lo mejor a Jon. No quiero darle una patada mientras está abajo. Estoy tratando de ser muy realista acerca de este escenario, y creo que Jon puede manejar el negocio de mí.

«Jon Jones va a estar fuera ocho meses en el mejor de los casos. Eso va a ponerlo en 37 años de edad para preservar una pelea con lo que entonces será un 42 años y medio de edad.»

Sonnen ve Pavlovich vs Aspinall como la verdadera pelea por el título. Con la reciente inactividad tanto de Jones como de Miocic, Sonnen dice que nadie estará clamando por ver su pelea una vez que se vuelva a reservar.

«Si nos ponemos en el camino, ocho meses, que es el mejor de los casos – quiero decir, no hay que olvidar que se trata de una lesión en el hombro mal», dijo Sonnen. «Jon Jones tiene 36 años. Él va a ser 37. Le quitaron la hormona del crecimiento y la testosterona. Esto no es como en los viejos tiempos donde él puede curarse a sí mismo en un tiempo récord. Si se mantiene dentro de los límites de la USADA, si son ocho meses, van a ser los ocho meses completos.»